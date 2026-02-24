Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 04:17

Еще один российский аэропорт «захлопнулся» для самолетов

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Казани для безопасности

Пассажирский самолет Пассажирский самолет Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань столицы Татарстана временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Подробности причин временного закрытия неба не раскрываются.

Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении Росавиации.

Пассажирам, чьи рейсы затронуты ограничениями, рекомендуют следить за актуальной информацией на сайтах авиакомпаний. О снятии запретов будет объявлено дополнительно после стабилизации обстановки.

Ранее аналогичные меры объявлялись в аэропорту Саратова. Причины для введения ограничений также не озвучивались. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

До этого стало известно, что российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы, последний самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Всего в Россию перевезли почти 4,3 тыс. туристов. Авиаперевозки осуществляли компании Nordwind и «Россия». Самолеты запускались из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин.

