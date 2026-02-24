Самолеты вновь «пропали» над российским городом Росавиация ограничила полеты самолетов в саратовском аэропорту Гагарин

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин), соответствующее уведомление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. В публикации подчеркивается, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Подробности причин введения ограничений не раскрываются. Однако подобные решения обычно принимаются на фоне повышенной активности беспилотных летательных аппаратов или иных угроз в регионе.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточняется в сообщении Росавиации.

Пассажирам, планирующим перелеты через саратовский аэропорт, рекомендовано уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Информация о снятии ограничений будет предоставлена дополнительно после нормализации обстановки.

Ранее сообщалось, что самолет, который летел из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку. На борту находилось 74 пассажира. По предварительной информации, причиной случившегося могли стать проблемы с гидравлической системой. Другие детали инцидента уточняются.