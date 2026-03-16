Где найти репитеры в вашем городе: карта в Москве для пользователей раций

Как узнать расположение усилителей сигнала в городе для рации
Всем владельцам раций, которые пытаются с помощью радиоэфира обойти отсутствие или перебои с мобильным интернетом, мы расскажем, как беспроблемно общаться в своем городе. Если вы уже купили устройство по нашим рекомендациям, настроили его по нашей инструкции и освоили разрешенные частоты, то пришло время узнать, как сделать сигнал чище и стабильнее. Для этого необходимо понимать расположение усилителей сигнала в городе, которые называются репитерами, или ретрансляторами.

Репитер — это мощная стационарная станция с антенной на высокой точке, которая принимает ваш слабый сигнал на одной частоте и мгновенно переизлучает его на другой, покрывая связью весь мегаполис. Знать расположение усилителей сигнала в городе — это быть на связи, потому ищите и сохраняйте актуальные списки на специализированных ресурсах:

  1. Сайт Radioscanner.ru: заходите в раздел «Частоты». Там десятилетиями копится база данных по всем городам РФ.

  2. Карты репитеров (Repeater Map). Есть специализированные сервисы (например, r3d.su для Подмосковья или мобильные приложения вроде RepeaterBook), которые показывают точки на карте.

  3. Локальные радиоклубы: в Москве это, например, Московский радиоклуб. У них всегда есть актуальные списки «живых» ретрансляторов.

Как понять, что вы «зацепили» репитер (на слух)

Чтобы «приручить» ретранслятор, нужно настроить рацию на конкретную пару частот: приема и передачи. Понять, что вы успешно «зацепили» репитер, можно на слух: после того как вы отпустите кнопку передачи, в эфире послышится характерный короткий шум, или «хвост» (короткий писк «бип»), означающий, что автоматика станции сработала.

Также в городе популярны гражданские «попугаи» (Echo-link): это простые системы, которые записывают вашу фразу и тут же воспроизводят ее обратно. Это лучший способ проверить, насколько далеко вас слышно.

Технология настройки на ретранслятор

Репитер — это не просто частота. Это три параметра, которые ты должен вбить в свою рацию:

  1. Частота приема (RX). То, что вы слышите.

  2. Разнос (Offset/Shift). Частота, на которой вы вещаете. Обычно в UHF-диапазоне (городском) это +5.000 МГц или −5.000 МГц.

  3. Субтон (CTCSS/DCS). «Ключ». Без него репитер вас просто проигнорирует, чтобы не срабатывать на случайные помехи.

Большинство открытых усилителей в Москве расположены на сталинских высотках, здании МГУ и телебашнях, что обеспечивает им колоссальный охват. Подготовьте список этих точек заранее, внесите их в память своей рации и протестируйте связь в обычных условиях. Наличие такой информации в вашем паспорте или записной книжке гарантирует, что в час икс вы не останетесь в информационной изоляции.

Ранее мы давали список с разрешенными частотами для раций — сохраните его в заметках телефона.

Виктория Семенова
