Суд оштрафовал Telegram на 35 млн руб. из-за опасного контента

Суд оштрафовал Telegram на 35 млн руб. за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 35 млн руб., сообщает РИА Новости. Поводом к этому стал отказ удалить запрещенную информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

Речь идет о пяти эпизодах нарушений по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за неудаление владельцем интернет-ресурса информации, подлежащей удалению согласно российскому законодательству. По каждому из пяти протоколов суд назначил штраф в размере 7 млн руб.

15 марта пользователи снова жаловались на масштабный сбой в работе Telegram. По данным Downdetector, поступило 9589 жалоб. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Вологодской и Воронежской областей.

Ранее сообщалось, что проблемы в работе мобильного интернета затронули около трети Москвы. Так, из 132 городских районов мобильный интернет не работает в 40. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.