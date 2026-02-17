Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 03:13

В аэропортах Казани и Ульяновска объявлены ограничения

В аэропортах Казани и Ульяновска введены временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Казани и Ульяновска приостановлен прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Ульяновск (Баратаевка), Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Росавиация также ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

До этого в московских аэропортах из-за сильного снегопада также было задержано около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могли вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находилась под контролем и снег оперативно убирали со взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, самолет Ан-72 авиакомпании А247, выполнявший чартерный рейс из Игарки, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Диксон. На борту находились 52 пассажира и члены экипажа, обошлось без жертв и пострадавших.

