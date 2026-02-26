Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:11

В Екатеринбурге задержали банду подростков-неонацистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали членов банды неонацистов, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, группировка состояла из несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 16 лет. Известно, что они нападали на людей без каких-либо причин, применяя при этом оружие.

Источники канала утверждают, что полицейские провели обыски в рамках расследования деятельности банды. Они обнаружили ножи, кастеты, а также перцовые баллончики. Кроме того, у членов банды нашли пневматические пистолеты, визуально напоминающие модели Beretta, ТТ и ПМ.

Как уточняет издание E1.ru, преступники выбирали жертв исходя из их религиозной или национальной принадлежности. В настоящее время с задержанными проводят оперативные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее юношу из города Онеги в Архангельской области обвинили в участии в террористической организации и подготовке диверсий. По версии ведомства, подросток за деньги искал поджигателей объектов транспортной инфраструктуры.

