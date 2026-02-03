Школьника поймали на подготовке диверсий за деньги В Архангельской области задержали 15-летнего подростка, готовившего диверсии

Юношу из города Онеги Архангельской области обвиняют в участии в террористической организации и подготовке диверсий, сообщает пресс-служба СК РФ. По данным ведомства, подросток за денежное вознаграждение искал исполнителей для поджогов объектов транспортной инфраструктуры.

Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Онеги. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

По версии следствия, с конца 2025 года подросток участвовал в деятельности международной террористической организации, запрещенной в России. Подростка заключили под стражу. Санкции статей, по которым он обвиняется, предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы со штрафом.

Ранее ФСБ задержала в Москве иностранца 1996 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб взрыв на объекте энергетики в Московской области. После совершения диверсии он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.