В Китае казнили 11 представителей крупной преступной банды

В Китае казнили 11 представителей преступной банды «Семья Мин», которая действовала на севере Мьянмы и была причастна к убийству 14 граждан КНР, сообщило Центральное телевидение Китая. Кроме того, группировку обвинили в мошенничестве, организации казино и торговле наркотиками. Несколько членов «Семьи Мин» арестовали в ноябре 2023 года.

Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в соответствии с законом огласил приговор о смертной казни в отношении 11 преступников и привел его в исполнение, — говорится в сообщении.

Ранее россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали России для отбывания наказания. Уточняется, что она уже вернулась на родину, ее поместили в исправительную колонию общего режима.

До этого сообщалось, что группа специального прокурора запросила для бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля смертную казнь по обвинению в организации мятежа. Уголовный кодекс страны предусматривает для этого преступления в отношении главаря заговорщиков высшую меру наказания. В итоге суд первой инстанции в Сеуле приговорил его к пяти годам лишения свободы.