Бывшего президента Южной Кореи отправили в тюрьму на пять лет

Суд первой инстанции в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пяти годам лишения свободы по делу о препятствовании аресту. Телеканал Yonhap News TV вел прямую трансляцию заседания, за которым следила вся страна.

Год назад служба охраны политика не пустила правоохранителей в его резиденцию, из-за чего задержание сорвалось. Несмотря на то что прокуратура требовала для него 10 лет заключения, текущий вердикт стал первым в длинной череде судебных разбирательств против экс-главы государства.

Бывший президент проходит подсудимым еще по семи делам. Четыре из них напрямую связаны с резонансным введением военного положения в стране в конце 2024 года. Ситуация для бывшего лидера остается критической, так как по самому тяжкому обвинению — делу о государственном мятеже — ему грозит высшая мера наказания. Спецпрокурор официально запросил для него смертную казнь. У защиты еще остается право обжаловать текущий приговор в апелляционной инстанции и Верховном суде.

Ранее профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков заявил, что требование смертной казни для Юн Сок Еля носит символический характер из-за действующего с 1997 года моратория. Эксперт отметил южнокорейскую традицию выносить экс-президентам суровые приговоры, которые на практике ограничиваются лишь несколькими годами реального заключения.