Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:14

Бывшего президента Южной Кореи отправили в тюрьму на пять лет

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель приговорен к пяти годам тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд первой инстанции в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пяти годам лишения свободы по делу о препятствовании аресту. Телеканал Yonhap News TV вел прямую трансляцию заседания, за которым следила вся страна.

Год назад служба охраны политика не пустила правоохранителей в его резиденцию, из-за чего задержание сорвалось. Несмотря на то что прокуратура требовала для него 10 лет заключения, текущий вердикт стал первым в длинной череде судебных разбирательств против экс-главы государства.

Бывший президент проходит подсудимым еще по семи делам. Четыре из них напрямую связаны с резонансным введением военного положения в стране в конце 2024 года. Ситуация для бывшего лидера остается критической, так как по самому тяжкому обвинению — делу о государственном мятеже — ему грозит высшая мера наказания. Спецпрокурор официально запросил для него смертную казнь. У защиты еще остается право обжаловать текущий приговор в апелляционной инстанции и Верховном суде.

Ранее профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков заявил, что требование смертной казни для Юн Сок Еля носит символический характер из-за действующего с 1997 года моратория. Эксперт отметил южнокорейскую традицию выносить экс-президентам суровые приговоры, которые на практике ограничиваются лишь несколькими годами реального заключения.

суды
президенты
Юн Сок Ель
тюрьмы
Южная Корея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дмитриев отреагировал на ситуацию в Газе цитатой из Библии
Семье погибшего при атаке ВСУ в Ростове-на-Дону предоставят временное жилье
Трампу вручили нобелевскую медаль с одним нюансом
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.