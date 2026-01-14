Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля вряд ли приговорят к смертной казни, заявил RTVI профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков. По его мнению, требование такой формы наказания для политика имеет чисто символическое значение.

В Южной Корее существует традиция, согласно которой провинившемуся бывшему президенту выносится несуразно суровый приговор, но в исполнение он не приводится. «Бедному» политику приходится лишь провести в тюрьме сравнительно короткое время — обычно около года, но иногда и несколько лет, — отметил Ланьков.

Он объяснил, что смертная казнь в республике существовала всегда, но с 1997 года ввели мораторий на ее применение. Подобные приговоры выносят, но по факту в исполнение не приводят. По его мнению, бывшему президенту Южной Кореи вполне может грозить несколько лет в заключении.

Ранее сообщалось, что группа специального прокурора запросила для Юн Сок Еля смертную казнь по обвинению в организации мятежа. Уголовный кодекс страны предусматривает для этого преступления в отношении главаря заговорщиков высшую меру наказания.