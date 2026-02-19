Суд вынес приговор экс-президенту Южной Кореи

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля признали виновным по уголовному делу о мятеже в декабре 2024 года, сообщает агентство Yonhap. Центральный районный суд Сеула приговорил его к пожизненному заключению. Отмечается, что по данной статье предусмотрена либо смертная казнь, либо лишение свободы до конца жизни.

Обвинение в руководстве мятежом в отношении Юн Сок Еля признано обоснованным, — постановил суд.

Ранее суд приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи к одному году и восьми месяцам тюремного заключения по делу о коррупции. При этом ее оправдали по двум из трех основных обвинений, выдвинутых специальной прокуратурой.

До этого суд первой инстанции в Сеуле вынес приговор бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Док Су в рамках уголовного дела о мятеже против конституционного строя в связи с введением военного положения. Мужчине назначили 23 года лишения свободы.

Юн Сок Ель 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение, мобилизовав войска и полицию. Силовики оцепили здание Национального собрания и не давали законодателям войти внутрь. Депутаты подняли протест, прорвались через оцепление и провели экстренное заседание, в ходе которого проголосовали за отмену военного положения спустя всего несколько часов после его введения. Президент согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент.