21 января 2026 в 09:17

Суд в Южной Корее определился с наказанием для бывшего премьера-мятежника

Экс-премьера Южной Кореи Хан Док Су приговорили к 23 годам лишения свободы

Хан Док Су Хан Док Су Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Суд первой инстанции в Сеуле вынес приговор бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Док Су в рамках уголовного дела о мятеже против конституционного строя в связи с введением военного положения два года назад, передает телеканал YTN. Мужчине назначили 23 года лишения свободы.

По версии следствия, Хан Док Су был одной из ключевых фигур мятежа и оказывал содействие лидеру заговорщиков, под которым подразумевается экс-президент Юн Сок Ель. В декабре 2024 года он объявил военное положение в стране в нарушение конституции, за что его впоследствии отстранили от власти.

Ранее Окружной суд префектуры Нара признал виновным бывшего военного моряка Тэцую Ямагами, который в июле 2022 года застрелил экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Суд удовлетворил требование прокуратуры и приговорил мужчину к пожизненному заключению.

До этого стало известно, что Юн Сок Еля приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о препятствовании аресту. Бывший президент проходит подсудимым еще по семи делам. Четыре из них напрямую связаны с резонансным введением военного положения в стране.

