Окружной суд префектуры Нара признал виновным бывшего военного моряка Тэцую Ямагами, который в июле 2022 года застрелил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, передает NHK. Суд удовлетворил требование прокуратуры и приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Сторона защиты просила для Ямагами срок, не превышающий 20 лет лишения свободы, при этом полностью признав обвинения в предумышленном убийстве. Адвокаты настаивали на том, что японец совершил убийство из-за сложной ситуации вокруг секты «Церковь объединения» («Церковь Муна»), куда входила его мать.

Отмечается, что женщина была ярой сторонницей этой структуры, пожертвовала ей почти все свое состояние и привела семью к банкротству. В ходе расследования выяснилось, что с «Церковью объединения» поддерживали контакты многие представители как правящей Либерально-демократической партии Японии, так и оппозиционных сил. Весной 2025 года суд в Токио постановил распустить эту организацию.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с вдовой политика заявил, что гибель Синдзо Абэ потрясла всех, кто его знал. По словам главы государства, Абэ умел быть не только последовательным и жестким, но также мог проявить душевность и мягкость.

Бывший премьер Японии был смертельно ранен 8 июля 2022 года во время выступления в Наре. Ямагами выстрелил в Абэ дважды из самодельного оружия, ранив его в шею и грудь. Политика экстренно доставили в больницу, где он скончался от потери крови.