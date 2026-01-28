Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 09:10

Стал известен приговор бывшей первой леди Южной Кореи

Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы за коррупцию

Ким Гон Хи Ким Гон Хи Фото: IMAGO/Matrix Images/Jung Ui-Chel/Global Look Press
Южнокорейский суд приговорил бывшую первую леди страны Ким Гон Хи к одному году и восьми месяцам тюремного заключения по делу о коррупции, следует из трансляции телеканала YTN. При этом суд оправдал ее по двум из трех основных обвинений, выдвинутых специальной прокуратурой.

Обвинения касались манипуляций со стоимостью ценных бумаг автомобильного дилера, в результате которых Ким Гон Хи якобы получила прибыль в 810 млн вон (около 43 млн рублей), а также незаконного финансирования политических кампаний. По этим двум пунктам суд не нашел достаточных доказательств вины. Однако по третьему обвинению в нарушении антикоррупционного законодательства бывшая первая леди была признана виновной и осуждена. Точный характер этого нарушения в сообщении не уточняется.

Ранее суд первой инстанции в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пяти годам лишения свободы по делу о препятствовании аресту. Он проходит подсудимым еще по семи делам. Четыре из них напрямую связаны с резонансным введением военного положения в стране в конце 2024 года.

Южная Корея
президенты
первая леди
приговоры
коррупция
