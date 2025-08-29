«Королева Америки», пережившая двух «королей»: биография Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди называли Королевой Америки и Первой вдовой. Американцы восхищались ее выдержкой и мужеством, когда у нее на глазах убили первого мужа; и презрительно прозвали Джеки О., когда она попыталась устроить семейную жизнь во второй раз. Биография Жаклин Кеннеди полна трагических смертей, и в то же время жизнь этой женщины была наполнена любовью. Узнаем, какой была история Жаклин Кеннеди до роковых выстрелов в Далласе и как сложилась ее жизнь.

Жаклин Кеннеди в молодости: редактор Vouge, плюсы богатства и быстрая помолвка

В июле 1929 года у Джона Бувье III и Джанет Нортон Ли родилась девочка, которую назвали Жаклин, или Джеки. Все детство Жаклин и ее сестры Кэролайн прошло под неумолчные скандалы родителей. Джон Бувье слыл азартным игроком, злоупотреблял алкоголем, за что его жена регулярно устраивала ему семейные сцены, в том числе публичные.

Родители развелись в 1940 году, и Джеки с сестрой остались с матерью, которая вскоре снова вышла замуж за нефтяного миллионера Хью Очинклосса. Богатство отчима открыло для его падчериц двери в лучшие образовательные учреждения Америки, кроме того, девочки получили хорошее воспитание, умели со вкусом одеваться и правильно вести себя в высшем обществе. Помимо учебы Жаклин рисовала, увлекалась лякроссом и выездкой лошадей.

Жаклин Кеннеди Фото: Manchester Daily Express/Global Look Press

Девушка получила хорошее школьное образование и прекрасные манеры, разбиралась в искусстве и истории. В 1947 году, после окончания школы, она продолжила изучать историю искусства в Вассарском колледже в Нью-Йорке, затем уехала в Париж, чтобы совершенствовать свои познания в иностранном языке и изучать французскую литературу в Сорбонне. Там же Жаклин получила свою первую работу. По настоянию матери она отправила документы на конкурс, который проводил журнал Vogue. Опередив 1200 других претенденток, Жаклин выиграла место редактора в парижском отделении издания. Однако нравы в редакции оказались слишком вольными для воспитанной девушки, и она вскоре отказалась от должности.

В 1951 году Жаклин получила степень бакалавра искусств по французской литературе и вернулась обратно в Штаты, чтобы повысить свою квалификацию в области истории Америки в Университете Джорджа Вашингтона.

По возвращении на родину параллельно с учебой Джеки по протекции отчима получила должность журналиста в газете The Washington Times-Herald. Девушке поручили вести колонку, где она публиковала небольшие интервью с прохожими, которым задавала каверзные вопросы. Стоит отметить, что благодаря умению держаться в обществе и находить подход к людям Жаклин быстро сделала карьеру в журналистике, и вскоре вместо уличных репортажей ее стали отправлять на освещение таких мероприятий, как инаугурация президента Дуайта Эйзенхауэра и коронация Елизаветы II.

Именно в Вашингтоне на одном из благотворительных вечеров ее представили молодому успешному сенатору Джону Фицджеральду Кеннеди. Позже в прессе появились слухи о том, что Жаклин специально пригласили на этот званый ужин, поскольку отец сенатора Джозеф Кеннеди посчитал, что образованная и обладающая хорошим вкусом девушка из богатой семьи станет отличной партией для его сына, который уже на тот момент считался наиболее вероятным кандидатом в президенты США. В то время Жаклин была помолвлена с биржевым маклером Джоном Хустедом, однако дело шло к расставанию, потому что девушка много времени проводила вдали от дома из-за работы и учебы. Спустя полгода после знакомства с Кеннеди Жаклин разорвала помолвку с Хустедом, а вскоре в прессе появилось официальное сообщение о том, что сенатор Джон Кеннеди и Жаклин Бувье планируют пожениться.

Жаклин Кеннеди в молодости Фото: 91060/united archives/Global Look Press

Биография Жаклин Кеннеди: клан Кеннеди

Жаклин Бувье стала миссис Кеннеди осенью 1953 года. Мать девушки одобрила ее выбор, потому что клан Кеннеди имел хорошую репутацию, а зять был перспективным политиком. Семья Кеннеди была рада, что Джон наконец женился, причем на образованной девушке из хорошей семьи. Сами Жаклин и Джон были счастливы просто потому, что им повезло заключить брак по любви.

На свадьбу было приглашено более 1700 гостей, торжество оплачивал клан Кеннеди. Когда отчим Джеки предложил вложить свою долю средств в организацию мероприятия, Джозеф ответил ему, что для семьи Кеннеди организовать такое событие намного важнее, чем для родственников невесты, ведь на свадьбе всему миру будет представлена будущая первая чета Соединенных Штатов.

Тогда, в молодости, Жаклин Кеннеди не нашла в себе силы протестовать против многого из того, к чему ее принудили родственники мужа. Так, ей, привыкшей одеваться по последней моде, было навязано старомодное свадебное платье, которое, по мнению устроителей мероприятия, выглядело более подобающим для будущей первой леди. Большую часть гостей на свадьбе составляли политические соратники и бизнес-партнеры клана Кеннеди, что сделало венчание одним из этапов президентской кампании, но отнюдь не семейным праздником.

Семейная жизнь Жаклин Кеннеди оказалась тоже не такой, как она себе представляла. Прежде всего у девушки возникло полное непонимание с семьей мужа. Из-за своего воспитания, образования и манер Жаклин чувствовала себя чужой, а родственники Джона считали ее снобом. Однако именно умение находить общий язык с разными людьми и хорошая выдержка позволили миссис Кеннеди постепенно привыкнуть к новому окружению и успешно исполнять роль будущей первой леди.

Жаклин Кеннеди личная жизнь Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Когда Кеннеди баллотировался в президенты, Джеки активно включилась в избирательную кампанию. В то время она ждала ребенка, а потому не имела возможности сопровождать супруга на различных мероприятиях. Однако миссис Кеннеди нашла способ достучаться до избирателей с помощью прессы. Вспомнив молодость, она стала вести колонку в одной из местных газет. Рубрика называлась «Предвыборная кампания супруги», и здесь Жаклин рассказывала о своих буднях в качестве жены кандидата в президенты.

После успешных выборов 1961 года президент Кеннеди включился в руководство страной, а Жаклин приступила к выполнению обязанностей первой леди. Стоит отметить, что при ней статус Белого дома и отношение общественности к президенту поменялись. Миссис Кеннеди удалось включить Белый дом в список культурных и исторических ценностей США. Она провела ремонт внутренних помещений и создала документальный фильм об этом месте, который сейчас бы назвали видеоэкскурсией.

Жаклин Кеннеди устраивала в Белом доме торжественные приемы, благотворительные вечера, балы и концерты, где собирались не только политические деятели, но и представители науки и искусства Соединенных Штатов. Первая леди много путешествовала по миру с дипломатическими миссиями, сделав весомый вклад в налаживание культурных и научных связей между странами.

Жаклин сопровождала мужа на различных общественных и политических мероприятиях, всегда была приветлива с людьми, всячески поддерживала супруга во всем, что было важно для его карьеры. Однако ее личную жизнь с Джоном Кеннеди нельзя было назвать счастливой.

Угрозы от Мэрилин Монро и измены: личная жизнь Джона и Жаклин Кеннеди

Личная жизнь с Джоном Кеннеди складывалась не так, как ожидала Жаклин. После первых месяцев жизни с молодой женой симпатичный политик вернулся к прежним привычкам, из-за которых он так долго не мог жениться. По словам современников, Джон Кеннеди был ловеласом и даже женитьба и необходимость сохранять репутацию как будущему президенту не удержали его от новых романов.

Джеки знала об изменах мужа, однако слишком любила его, чтобы предпринять какие-либо серьезные шаги. К тому же она понимала, что развод вскоре после женитьбы может разрушить карьеру Джона Кеннеди.

Самым скандальным из предполагаемых увлечений Кеннеди был роман с Мэрилин Монро, который длился продолжительное время, и жена президента не могла не знать об этом. Ходили слухи, что однажды Мэрилин Монро позвонила Жаклин Кеннеди и заявила, что вскоре займет ее место. Жаклин в свою очередь сообщила сопернице, что с радостью передаст ей все дела, проблемы и обязанности первой леди.

После неожиданной смерти актрисы измены Джона Кеннеди не прекратились, но Жаклин нашла в себе силы принять мужа таким, какой он есть. К тому же в ее жизни было немало забот, которые требовали полной отдачи и не оставляли времени на страдания.

Жизнь Жаклин Кеннеди Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все дети Жаклин Кеннеди

С первого дня замужества Жаклин Кеннеди не переставала мечтать о детях. Однако первая беременность наступила лишь спустя три года после свадьбы. Незадолго до назначенного доктором срока у Джеки началось кровотечение, и врачи не сумели спасти ребенка. Супруги Кеннеди не отчаялись, и спустя год у них появилась дочь Кэролайн, названная в честь сестры Жаклин Кеннеди. Через несколько лет у президентской четы родился сын, которого назвали в честь отца — Джон Фицджеральд — младший. Четвертая беременность в 1963 году окончилась для Джеки трагически: из-за преждевременных родов доктора приняли решение провести ей кесарево сечение, в результате на свет появился мальчик, который умер спустя два дня.

Незадолго до смерти Жаклин Кеннеди записала интервью, где рассказала многое о своей жизни с президентом. Послание было запрещено обнародовать в течение 50 лет после ее смерти, однако дочь не выполнила волю матери и опубликовала исповедь намного раньше. На этой аудиозаписи Жаклин рассказала, что гибель четвертого ребенка сблизила ее с мужем больше, чем все предыдущие события в их совместной жизни. После этого романы президента прекратились, к тому же политик снова готовился вступить в предвыборную гонку, и в рамках подготовительных мероприятий они с женой отправились в Техас.

Фото: White House/Ho/Cnp/Global Look Press

Розовый костюм как символ мужества Жаклин Кеннеди

Утром 22 ноября 1963 года Жаклин надела элегантный розовый костюм, чтобы сопровождать мужа в поездке по Далласу. Когда прозвучал первый выстрел, Джеки решила, что это был выхлоп автомобиля. Затем прозвучало еще несколько хлопков, и Джон упал на колени жены.

Ранение в голову было смертельным, но врачи до последнего боролись за жизнь президента. Когда стало понятно, что Кеннеди не спасти, в операционную пустили его жену. В течение суток после убийства Жаклин Кеннеди не ела, ни на минуту не присела и не сняла костюм, залитый кровью мужа. Когда ей предложили переодеться, она ответила, что не будет делать этого, чтобы нация видела, что сделали с президентом.

После возвращения в столицу Штатов Жаклин занялась организацией пышных похорон, чтобы достойно проводить любимого мужа в последний путь. Ее сил хватило на то, чтобы выдержать это тяжелое мероприятие, собрать свои вещи и вещи детей и выехать из Белого дома, который занял новый президент.

После этого Жаклин с детьми переехала в небольшой дом на окраине города, где жила практически затворницей в течение нескольких лет.

Стиль Жаклин Кеннеди Фото: Global Look Press

Дважды вдова

Через пять лет сестра Жаклин Кеннеди Кэролайн познакомила ее со своим другом, греческим миллиардером Аристотелем Онассисом. Ходили слухи, что грек был любовником Кэролайн, а Джеки увела его у сестры. Бизнесмен был очарован обаятельной Первой вдовой, а также возможностью выйти на американский рынок, которую открывал для него брак. В октябре 1968 года Аристотель Онассис стал мужем Жаклин Кеннеди. Американская нация не простила ей этой попытки вновь стать счастливой — в народе ее презрительно прозвали Джеки О. Семейная жизнь тоже вновь разочаровала Джеки. Они с супругом жили отдельно, причем не только в разных домах, но и на разных континентах. Дети Онассиса оказались настроены против мачехи, считая, что ей нужны только деньги отца. При этом Аристотелю быстро удалось завоевать доверие детей Жаклин.

Вскоре Джеки нашла для себя утешение, тратя деньги супруга на новые наряды. А Онассис возобновил давние отношения с оперной певицей Марией Каллас. Здоровье второго мужа Жаклин Кеннеди было подорвано известием о гибели его сына Александра, бизнесмен вскоре скончался, а незадолго до смерти изменил завещание, не оставив Джеки Онассис практически ничего.

Вдова долго судилась с дочерью Аристотеля за наследство, и та в конце концов сдалась, выплатив мачехе $26 млн отступных.

Аристотель Онассис и Жаклин Кеннеди Фото: mago-images.de/Global Look Press

Последняя любовь и смерть Жаклин Кеннеди

После смерти второго мужа Жаклин Кеннеди уехала жить в Нью-Йорки занялась общественной деятельностью. При ее поддержке были спасены и отреставрированы многие здания в городе. Она также уделяла большое внимание сохранению наследия первого мужа. Кроме того, Джеки вернулась в журналистику, устроившись редактором в одно из нью-йоркских изданий.

Здесь она встретила свою последнюю любовь. Магнат Морис Темпельсман фактически стал ее третьим супругом, однако узаконить свои отношения с ним Джеки не решилась, опасаясь, что новый брак снова осудит общественность, что отрицательно скажется на ее деятельности по сохранению архитектуры Нью-Йорка.

В январе 1994 года Жаклин поставили диагноз «лимфома». Опухоль быстро дала метастазы, и в мае того же года Королева Америки скончалась. Ее похоронили на Арлингтонском национальном кладбище рядом с Джоном Кеннеди.

Икона стиля Жаклин Кеннеди

Обладавшая безупречным вкусом Жаклин Кеннеди долгие годы оставалась иконой стиля для женщин по всему миру. Утонченная и безупречная, она выглядела королевой не только на встрече с супругой Никиты Хрущева, одетой в простое платье, но и на приеме у королевы Елизаветы II.

Ее наряды отличались элегантностью и оригинальностью — многие костюмы и платья для Джеки создавались на заказ. Отличительной чертой ее образа были жемчужные украшения, тонкие шейные платки, удлиненные рукава, жакеты с круглым воротом. Многие из ее образов актуальны до сих пор, а современные дизайнеры создают аксессуары в стиле Жаклин Кеннеди.

Стоит отметить, что оригинальный образ Королевы Америки до сих пор будоражит умы не только модельеров, но и кинематографистов по всему миру. На основе биографии Жаклин Кеннеди было снято множество художественных фильмов и сериалов, в том числе:

«Греческий магнат», 1978 год. Роль главной героини, прототипом которой стала Джеки, исполнила Жаклин Биссет.

«Жаклин Бувье Кеннеди», 1981 год. Жаклин Кеннеди сыграла актриса Жаклин Смит.

«Женщина по имени Джеки», 1991 год. Образ Джеки в разном возрасте воплотили актрисы Марианна Бишоп, Рома Дауни и Сара Мишель Геллар.

«Первая леди», 2000 год. Роль Жаклин Кеннеди исполнила Джоэнн Уэлли.

«Каллас и Онассис», 2005 год. В роли Жаклин Кеннеди — Анна Валле.

«Серые сады», 2009 год. В роли Джеки О.— Джинн Трипплхорн.

«Клан Кеннеди», 2011 год. Образ Жаклин воплотила на экране Кэти Холмс.

«Дворецкий», 2013 год. Роль Жаклин Кеннеди играет Минка Келли.

«Джеки», 2016 год. В главной роли — Натали Портман.

«Корона», 2017 год. Роль Жаклин Кеннеди исполнила Джоди Бальфур.

Стоит добавить еще один интересный факт: Мардж Симпсон из легендарного мультсериала «Симпсоны» в девичестве — Мардж Бувье. А ее второе имя — Жаклин.