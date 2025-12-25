Стало известно о масштабной эвакуации людей из загоревшегося бизнес-центра Порядка 60 людей эвакуировали из бизнес-центра «Варшавская плаза»

Порядка 60 людей эвакуировали из бизнес-центра «Варшавская плаза» в Москве, где вспыхнул пожар, пишет ТАСС. Источник из оперативных служб рассказал, что спасатели проверяют, остались ли люди в здании.

Из бизнес-центра эвакуированы порядка 60 человек. Ведется проверка на наличие людей внутри здания, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в загоревшемся на юге Москвы бизнес-центре «Варшавская плаза» проводили ремонтные работы. Пламя вспыхнуло в помещении на четвертом этаже. Прокуратура установит обстоятельства и причины возгорания, а также ход и результаты проверки.

До этого появилась информация, что площадь пожара в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров. Возгорание охватило этажи с третьего по пятый.

Также в ночь с 24 на 25 декабря два человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на востоке Москвы. Загорелась квартира на Хабаровской улице.