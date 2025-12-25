Пожар в БЦ «Варшавская плаза» увеличился до 300 квадратных метров

Площадь пожара в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров, сообщили ТАСС в оперативных службах. Возгорание охватило этажи с третьего по пятый.

Площадь возгорания составляет 300 кв. метров, горение происходит с 3-го по 5-й этаж, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как из окон здания вырывается пламя. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Всех посетителей эвакуировали.

Ранее сразу несколько автомобилей загорелись в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря и попал на видео. По предварительным данным, машины воспламенились в результате цепной реакции. Обошлось без пострадавших.

До этого в ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в Барнауле сгорел дотла автобус городского маршрута. По информации ведомства, возгорание произошло возле торгового центра «Пионер» на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 «квадратов». Предварительно, причиной пожара оказалось нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, а именно короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.