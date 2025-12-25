Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 02:33

Пожар унес жизни двоих человек на востоке Москвы

Два жителя Москвы погибли при пожаре на Хабаровской улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на востоке Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

В многоэтажном доме на Хабаровской улице в одной из квартир произошел пожар. В результате происшествия два человека погибли, — сказал собеседник агентства.

Ранее в центре Южно-Сахалинска на 12-м этаже строящегося здания случился взрыв отопительного устройства на жидком топливе, что вызвало пожар. Сообщение о задымлении поступило в 09:13, и первые специалисты прибыли через шесть минут. Возгорание возникло в лифтовой шахте, где применялась тепловая пушка, и стремительно распространилось на отделку.

Кроме того, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в двухэтажном торговом комплексе. Как сообщают в ведомстве, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, ему присвоен повышенный ранг сложности.

Тем временем пожар начался в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь вспыхнул на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, при этом пять человек обратились за медицинской помощью.

пожары
Москва
смерти
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин сообщил о новой попытке массированной атаки БПЛА на Москву
«Ультиматум, помноженный на торг»: что не так с «мирным планом» Зеленского
Пожар унес жизни двоих человек на востоке Москвы
Песков уточнил условия проведения ежегодного послания президента России
Уитэкер рассказал, когда закончится украинский конфликт
Не только «Один дома»: составлен топ праздничных фильмов для всей семьи
Стало известно о ранении мирного жителя от ударов ВСУ в Курской области
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Мирный житель ДНР погиб в результате атаки ВСУ
Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве
Фаза Луны сегодня, 25 декабря: ведем переговоры, делаем операции, рыбачим
Российский аэропорт ввел ограничения для самолетов
Было три скорые, но сердце встало: на Алтае умерла восьмилетняя девочка
Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником
Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС
В Подмосковье у постояльцев пансионата нашли признаки шигеллеза
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 декабря 2025 года
Стало известно, сколько человек пришло на концерт Долиной в Москве
Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года
«Почта России» официально опровергла слухи о компании
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.