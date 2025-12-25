Пожар унес жизни двоих человек на востоке Москвы Два жителя Москвы погибли при пожаре на Хабаровской улице

Два человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на востоке Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

В многоэтажном доме на Хабаровской улице в одной из квартир произошел пожар. В результате происшествия два человека погибли, — сказал собеседник агентства.

Ранее в центре Южно-Сахалинска на 12-м этаже строящегося здания случился взрыв отопительного устройства на жидком топливе, что вызвало пожар. Сообщение о задымлении поступило в 09:13, и первые специалисты прибыли через шесть минут. Возгорание возникло в лифтовой шахте, где применялась тепловая пушка, и стремительно распространилось на отделку.

Кроме того, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в двухэтажном торговом комплексе. Как сообщают в ведомстве, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, ему присвоен повышенный ранг сложности.

Тем временем пожар начался в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь вспыхнул на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, при этом пять человек обратились за медицинской помощью.