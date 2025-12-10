Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:17

Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Возгорание началось в двухэтажном здании рынка в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили в управлении МЧС России по городу. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

В двухэтажном здании рынка происходит горение обстановки на площади 200 кв. метров. В 17:44 мск пожару присвоен повышенный номер 2. Сведения о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте пожара работают 30 человек личного состава МЧС. Кроме того, привлечено шесть единиц техники.

Ранее пожар начался в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь вспыхнул на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, при этом пять человек обратились за медицинской помощью.

До этого в Армавире Краснодарского края четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел на улице Маркова. Пламя объяло мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 «квадратов».

