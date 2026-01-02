Новый год — 2026
Музыкант обнародовал данные о домогательствах Уилла Смита

Виолончелист Джозеф выдвинул Уиллу Смиту обвинения в сексуальных домогательствах

Голливудского актера и музыканта Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Fox News. С соответствующим заявлением выступил американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф. Музыкант уже подал официальный иск в суд Лос-Анджелеса.

По его словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2025 году, когда Смит нанял его для участия в своем музыкальном туре. Джозеф утверждает, что в его отсутствие неизвестный человек проник в гостиничный номер, предоставленный работодателем. Злоумышленник оставил там записку с текстом: «Брайан, я вернусь не позже 05:30, только мы вдвоем (рисунок сердца), Стоун Ф.». После того как музыкант пожаловался своему работодателю, его уволили. Теперь виолончелист требует возмещения морального, финансового и репутационного ущерба.

Ранее актер О Ен Су, известный по сериалу Netflix «Игра в кальмара», был оправдан по обвинению в сексуальных домогательствах. Высшая судебная инстанция отменила приговор суда низшей инстанции 11 ноября 2025 года. В свое время актера приговорили к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Суд постановил, что действия актера нельзя однозначно квалифицировать как непристойное поведение.

