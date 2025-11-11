Звезду «Игры в кальмара» оправдали по делу о домогательствах 81-летнего актера О Ен Су признали невиновным по делу о домогательствах

Звезда сериала Netflix «Игра в кальмара» О Ен Су был оправдан по делу о сексуальных домогательствах, передает Korea JoongAng Daily. Решение было принято 11 ноября судом высшей инстанции, который отменил приговор суда низшей инстанции. Ранее актера приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Суд постановил, что действия актера нельзя однозначно классифицировать как непристойное нападение. Было решено, что потерпевшая неохотно согласилась на объятия, однако их интенсивность и характер остаются неопределенными. Также суд не исключил возможности искажения воспоминаний женщины.

В ноябре 2022 года О Ен Су предстал перед судом по обвинению в том, что в августе 2017 года он обнял и поцеловал в щеку молодую актрису, с которой вместе играл в театральной постановке. Инцидент произошел, когда актер находился в одном из городов за пределами Сеула.

Ранее голландская прокуратура потребовала для певца и экс-наставника шоу «Голос» Марко Борсато пяти месяцев тюремного заключения за сексуальные домогательства к 15-летней девочке в период с 2014 по 2015 год. Инциденты происходили в различных местах, включая дом певца и гримерную комнату шоу. Борсато частично признал свою вину. Потерпевшей девушке на момент суда исполнилось 26 лет.