11 ноября 2025 в 17:57

Звезду «Игры в кальмара» оправдали по делу о домогательствах

81-летнего актера О Ен Су признали невиновным по делу о домогательствах

О Ен Су О Ен Су Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Звезда сериала Netflix «Игра в кальмара» О Ен Су был оправдан по делу о сексуальных домогательствах, передает Korea JoongAng Daily. Решение было принято 11 ноября судом высшей инстанции, который отменил приговор суда низшей инстанции. Ранее актера приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Суд постановил, что действия актера нельзя однозначно классифицировать как непристойное нападение. Было решено, что потерпевшая неохотно согласилась на объятия, однако их интенсивность и характер остаются неопределенными. Также суд не исключил возможности искажения воспоминаний женщины.

В ноябре 2022 года О Ен Су предстал перед судом по обвинению в том, что в августе 2017 года он обнял и поцеловал в щеку молодую актрису, с которой вместе играл в театральной постановке. Инцидент произошел, когда актер находился в одном из городов за пределами Сеула.

Ранее голландская прокуратура потребовала для певца и экс-наставника шоу «Голос» Марко Борсато пяти месяцев тюремного заключения за сексуальные домогательства к 15-летней девочке в период с 2014 по 2015 год. Инциденты происходили в различных местах, включая дом певца и гримерную комнату шоу. Борсато частично признал свою вину. Потерпевшей девушке на момент суда исполнилось 26 лет.

