В России запустили свою «Игру в кальмара», но без шансов на победу

В России запустили свою «Игру в кальмара», но без шансов на победу Мошенники начали использовать «Игру в кальмара» для кражи данных россиян

Мошенники планируют волну атак с использованием выхода нового сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара», сообщил IT-эксперт Дмитрий Кирюшкин в комментарии ТАСС. По данным специалистов, уже выявлено 175 фейковых сайтов с якобы свежими эпизодами сериала.

Злоумышленники предлагают скачать новые серии или установить приложение для их просмотра — на деле это вредоносное ПО. Также могут предлагать «подписку без рекламы», которая приводит к утечке банковских данных.

Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов — отработанный мошеннический сценарий, — отметил Кирюшкин.

Третий сезон «Игры в кальмара» вышел на платформе Netflix 27 июня. Релиз состоялся всего спустя полгода после выхода второго. Трейлер к сериалу показал новые испытания: лабиринты, канаты над рельсами, а также борьбу игроков с системой и друг с другом.

Ранее актер из Южной Кореи Хо Сон Тэ, сыгравший в «Игре в кальмара» гангстера Чан Док Су, спел на русском языке в рамках шоу The Seasons: Park Bo Gum’s Cantabile. Артист исполнил советскую песню «Журавли», музыку к которой написали советский композитор Ян Френкель и аварский поэт Расул Гамзатов.