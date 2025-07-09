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09 июля 2025 в 10:08

Звезда «Игры в кальмара» спел советскую песню на русском языке

Звезда сериала «Игра в кальмара» Хо Сон Тэ спел песню «Журавли» на русском языке

Хо Сон Тэ Хо Сон Тэ Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Актер из Южной Кореи Хо Сон Тэ, получивший известность по роли гангстера Чан Док Су в сериале «Игра в кальмара», спел на русском языке в рамках шоу The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile на телеканале KBS2. Артист исполнил советскую песню «Журавли», музыку к которой написали советский композитор Ян Френкель и аварский поэт Расул Гамзатов.

Отмечается, что песня очень популярна в Восточной Азии. Ее поют на концертах, включают в музыкальные сборники и исполняют под гитару, причем не только на русском, но и в корейском переводе. После выступления Хо Сон Тэ зал взорвался аплодисментами.

Ранее украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин появился в небольшом ролике в соцсетях, где футболистов клуба попросили сказать слово «полуфинал» на родном языке. Лунин для этого использовал русский. Футболист сказал «полуфинал», при этом в субтитрах было использовано украинское название — «пiвфiнал».

До этого киргизский лидер Садыр Жапаров заявил, что русский язык нужен Киргизии, так как на нем разговаривают «в половине стран мира». По его словам, без знания русского языка граждане страны не смогут далеко уехать, так как во многих государствах общение без него будет невозможным.

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