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09 июля 2025 в 07:49

Украинец из «Реала» сказал слово на русском языке и нарвался на критику

Украинский футболист Лунин ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке

Андрей Лунин Андрей Лунин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке. Спортсмен появился в небольшом ролике в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где футболистов клуба попросили сказать слово «полуфинал» на родном языке.

Лунин для этого использовал русский. Футболист сказал «полуфинал», при этом в субтитрах было использовано украинское название — «пiвфiнал». После этого украинские болельщики в комментариях к видео жестко раскритиковали соотечественника за использование русского слова.

Ранее в День Конституции Украины сеть книжных магазинов «Сенс» раздавала клиентам копии основного закона с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи, в которой говорится о гарантиях защиты русского языка. В сообщении компании в соцсети Х отмечается, что русский язык долго доминировал в медиа и образовании как язык нацменьшинства, но его защита не должна давать ему привилегий над государственным.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов на русском языке отказал городу в русской идентичности. Конфликт разгорелся во время обсуждения сноса монумента Александра Пушкина.

Украина
русский язык
Реал Мадрид
футбол
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