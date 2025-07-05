Глава Киргизии объяснил, почему страна нуждается в русском языке Жапаров: киргизы не смогут далеко уехать без знания русского языка

Русский язык нужен Киргизии, так как на нем разговаривают «в половине стран мира», заявил местному агентству «Кабар» киргизский лидер Садыр Жапаров. По его словам, без русского языка граждане государства не смогут далеко уехать, так как во многих государствах общение без него будет невозможным.

Русский язык не нуждается в нас, нам нужен русский язык. <…> Без русского языка мы не сможем далеко уехать от Киргизии, — сказал Жапаров.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность киргизскому коллеге за особый статус русского языка в государстве. Глава РФ отметил его важную роль в различных связях двух стран, в том числе и в сфере экономического сотрудничества.

Кроме того, в Комитете ООН по правам человека обратились к Латвии с требованием обосновать запрет на использование русского языка в государственных СМИ. Также в организации выразили обеспокоенность его исключением из образовательных программ местных школ.

Помимо этого, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал прекращение ущемления русского языка одним из условий разрешения украинского кризиса. По его словам, Киев должен прекратить нарушать права русскоязычных граждан страны.