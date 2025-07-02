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02 июля 2025 в 18:58

ООН заинтересовалась запретом русского языка в Прибалтике

В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комитет ООН по правам человека призвал Латвию обосновать решение о запрете на использование русского языка в государственных СМИ, сказано в докладе, опубликованном на сайте организации. Кроме того, комитет обеспокоен отменой русского языка в школах республики.

Эксперт попросила [латышскую] делегацию рассказать, как государство обосновывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств, закрепленных в статье 27 пакта, — сказано в публикации.

Там ответили, что закон предусматривает дублирование на латышском языке иностранных теле- и радиоканалов. Кроме того, в стране на русском языке транслируется около 82 теле-и радиопрограмм, а также четверть прессы.

Ранее в Латвии сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего члена сейма, депутата Рижской думы Алексея Росликова. Он на заседании сейма перешел на русский язык, выступив в его защиту и поддержав русскоязычное население на территории страны.

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