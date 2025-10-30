Экс-наставника шоу «Голос» обвинили в домогательствах к девочке Нидерландского певца Борсато обвиняют в домогательствах к 15-летней девочке

Голландская прокуратура потребовала пяти месяцев тюремного заключения для певца и экс-наставника шоу «Голос» Марко Борсато, передает NL Times. Обвинение касается сексуальных домогательств к 15-летней девочке.

Отмечается, что инциденты произошли в период с 2014 по 2015 год в различных местах. Среди них называют дом певца и гримерную комнату шоу «Голос».

Борсато частично признал свою вину в предъявленных обвинениях. Сейчас потерпевшей девушке уже исполнилось 26 лет, добавили в издании.

Ранее московский СК рассказал о раскрытии 25 изнасилований, совершенных в период с 1992 по 2003 год. Маньяк уже был судим по аналогичным статьям, но только теперь установлена его связь с преступлениями прошлых лет. Мужчина дал признательные показания по всем эпизодам.

До этого бывшая учительница английского языка 40-летняя Стефани Эрин Келленбергер из штата Огайо признала вину по 21 пункту обвинения в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней ученицы. Суд установил, что преступления начались, когда девочке было 13 лет, а сексуальные контакты продолжались до ее 16-летия.