Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:19

Утащил за гараж и пригрозил ножом: москвич признался в 25 изнасилованиях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Столичный СК рапортовал о раскрытии 25 изнасилований, совершенных в период с 1992 по 2003 год. Маньяк уже был судим по аналогичным статьям, но только теперь установлена его связь с преступлениями прошлых лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

25 изнасилований за 11 лет

В Москве завершено расследование дела о 25 изнасилованиях и 11 разбойных нападениях, совершенных за 11 лет в период с 1992 по 2003 год. В деле значатся 16 потерпевших, некоторые из которых в момент совершения против них преступлений не достигли возраста 18 лет.

Все преступления были совершены на территории Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов Москвы. В один процесс были включены 15 ранее нераскрытых дел.

Дела сшили по внешности преступника

Дела объединили по криминалистическим признакам и внешним данным предполагаемого преступника. Следователи заметили, что один из рецидивистов ранее не проверялся на причастность к этим злодеяниям.

«Способы совершения преступлений и внешние данные преступника по выявленным эпизодам совпали с криминалистическим почерком фигуранта. Более того, мужчина сообщал потерпевшим некоторые личные данные, которые также совпали», — рассказали в управлении СКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не согласился на драгоценности

Как сообщает пресс-служба столичного управления СКР, мужчина дал признательные показания по всем инкриминируемым деяниям. А потерпевшие опознали преступника.

«Следователями и следователями-криминалистами проведены следственные действия с потерпевшими, которые с уверенностью опознали задержанного и указали на него как на лицо, совершившее преступления. Уголовные дела были соединены в одно производство. Мужчина признал вину в совершении всех эпизодов и дал подробные показания», — рассказали в ведомстве.

Также Следственный комитет выложил видео с показаниями одной из потерпевших. Девушка с заблюренным лицом рассказала в кадре следователю, как пережила изнасилование в 2003 году.

«В районе около восьми часов вечера я возвращалась домой. Около трансформаторной будки возле детского сада, напротив моего дома, подошел человек, схватил меня за локоть. Я попыталась дернуться. Мне было сказано, что у него в руках нож», — рассказывает потерпевшая.

После девушка попыталась предложить насильнику ценности, но тот заявил, что они ему не нужны.

«Потащил меня за трансформаторную будку. Тогда там был еще гараж, который сейчас уже снесен. Дальше я попыталась предложить ценности, откупиться от того, что со мной происходит. Человек отказался. Сказал, что ему это не нужно, ему нужно другое. Мне было сказано, что если что — меня зарежут. Он пытался мне на горло надавить», — рассказала девушка.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Вскоре будет назначена дата первого заседания для рассмотрения дела по существу.

Читайте также:

«Теща испускает бактерии»: колдун-отшельник может умереть в СИЗО

До рвоты в подсобке: сотрудница салона связи обвинила директора в насилии

«Будто по-большому хочется»: родившая на унитазе девушка хочет вернуть дочь

Уволенный и оскорбленный: сотрудницу банка убили на работе

Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу

изнасилования
насилие
Россия
Москва
происшествия
криминал
Следственный комитет
преступники
преступления
уголовные дела
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал одну важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
«Что хотим, то и делаем»: военэксперт о возмущении НАТО из-за огромной РЛС
В G7 захотели ужесточить санкции против России
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.