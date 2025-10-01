Утащил за гараж и пригрозил ножом: москвич признался в 25 изнасилованиях

Столичный СК рапортовал о раскрытии 25 изнасилований, совершенных в период с 1992 по 2003 год. Маньяк уже был судим по аналогичным статьям, но только теперь установлена его связь с преступлениями прошлых лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

25 изнасилований за 11 лет

В Москве завершено расследование дела о 25 изнасилованиях и 11 разбойных нападениях, совершенных за 11 лет в период с 1992 по 2003 год. В деле значатся 16 потерпевших, некоторые из которых в момент совершения против них преступлений не достигли возраста 18 лет.

Все преступления были совершены на территории Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов Москвы. В один процесс были включены 15 ранее нераскрытых дел.

Дела сшили по внешности преступника

Дела объединили по криминалистическим признакам и внешним данным предполагаемого преступника. Следователи заметили, что один из рецидивистов ранее не проверялся на причастность к этим злодеяниям.

«Способы совершения преступлений и внешние данные преступника по выявленным эпизодам совпали с криминалистическим почерком фигуранта. Более того, мужчина сообщал потерпевшим некоторые личные данные, которые также совпали», — рассказали в управлении СКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не согласился на драгоценности

Как сообщает пресс-служба столичного управления СКР, мужчина дал признательные показания по всем инкриминируемым деяниям. А потерпевшие опознали преступника.

«Следователями и следователями-криминалистами проведены следственные действия с потерпевшими, которые с уверенностью опознали задержанного и указали на него как на лицо, совершившее преступления. Уголовные дела были соединены в одно производство. Мужчина признал вину в совершении всех эпизодов и дал подробные показания», — рассказали в ведомстве.

Также Следственный комитет выложил видео с показаниями одной из потерпевших. Девушка с заблюренным лицом рассказала в кадре следователю, как пережила изнасилование в 2003 году.

«В районе около восьми часов вечера я возвращалась домой. Около трансформаторной будки возле детского сада, напротив моего дома, подошел человек, схватил меня за локоть. Я попыталась дернуться. Мне было сказано, что у него в руках нож», — рассказывает потерпевшая.

После девушка попыталась предложить насильнику ценности, но тот заявил, что они ему не нужны.

«Потащил меня за трансформаторную будку. Тогда там был еще гараж, который сейчас уже снесен. Дальше я попыталась предложить ценности, откупиться от того, что со мной происходит. Человек отказался. Сказал, что ему это не нужно, ему нужно другое. Мне было сказано, что если что — меня зарежут. Он пытался мне на горло надавить», — рассказала девушка.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Вскоре будет назначена дата первого заседания для рассмотрения дела по существу.

