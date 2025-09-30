Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:16

До рвоты в подсобке: сотрудница салона связи обвинила директора в насилии

Несовершеннолетняя девушка обвинила своего женатого начальника в изнасиловании прямо на рабочем месте. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Переходил на личные темы

В Екатеринбурге 17-летняя сотрудница салона связи обвинила своего начальника в изнасиловании. С ее слов, мужчина надругался над ней прямо в середине рабочего дня.

О пережитом насилии девушка рассказала журналистам E1.RU. Со слов Марии (имя изменено), 16 сентября Евгений М. приехал в офис сотовой связи на улице Крауля под предлогом обсуждения рабочих вопросов. Он завел девушку в подсобку, где сначала на самом деле завел разговор о работе, но затем вдруг начал переходить на темы личного и интимного характера.

«У меня был рвотный рефлекс»

Вдруг Евгений запер дверь в подсобке, лишив девушку возможности выйти в торговый зал. Мужчина забрал у сотрудницы телефон и положил его на верхнюю полку.

Кроме Евгения и юной работницы в офисе сотовой связи никого не было.

«Во время насильственных действий у меня был рвотный рефлекс. Он заставлял меня молчать и никому не говорить. Но я обратилась к своему руководству, и дело начали решать», — рассказала Мария.

Начальник оказался в СИЗО

Пострадавшая после пережитого насилия обратилась в Следственный комитет. Вскоре было возбуждено дело, и теперь начальник оказался в СИЗО.

По словам Марии, ранее она не ощущала никаких намеков на подлость со стороны руководителя. Мужчина не оказывал ей знаков внимания.

В пресс-службе компании, под брендом которой работает салон сотовой связи, где все произошло, пояснили, что этот офис открыт по франшизе, так что напрямую фирма не имеет к этому отношения. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по теме.

Журналисты предприняли попытку связаться с самим Евгением, но номер телефона, указанный на его странице в соцсети «ВКонтакте», оказался недоступен.

Про Евгения известно, что ему 32 года. В строке «Город» на его личной странице указан Новосибирск. Среди опубликованных им фотографий есть кадры с маленьким ребенком, сделанные примерно пять лет назад. Предполагается, что мужчина женат и воспитывает детей.

