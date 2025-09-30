Уволенный и оскорбленный: сотрудницу банка убили на работе

В Москве мужчина пришел в отделение банка и убил свою начальницу. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии к текущему часу.

Убил начальницу

Столичное управление Следственного комитета подтвердило факт убийства с применением холодного оружия на улице Автозаводской.

«По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в СКР.

Злоумышленник был обезврежен и задержан. Сейчас его доставили на допрос в отделение Следственного комитета. Пресс-служба ведомства также показала фото с места преступления. На кадрах нож лежит на кафельном полу, испачканном кровью. В Росгвардии столицы подтвердили факт задержания злоумышленника.

«Росгвардейцы получили сигнал тревоги из отделения банка на ул. Автозаводской. Оперативно прибыв на место, правоохранители выяснили, что сотрудник банка совершил нападение на свою 39-летнюю коллегу, нанеся ей смертельное ножевое ранение. Росгвардейцы обезвредили и задержали подозреваемого в помещении отделения банка. Задержанный 40-летний мужчина был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — сообщили NEWS.ru в ведомстве.

Муж явился с пистолетом

По данным Telegram-канала «112», погибшая — топ-менеджер «Сбера». На место убийства уже прибыл ее супруг. По данным MSK1.RU, мужчина не сразу понял, что его жена убита.

«Дайте супругу увидеть! Ограбление было? Что было? Может кто-нибудь что-нибудь сказать?» — кричал мужчина.

Сотрудникам полиции пришлось усмирять мужчину с применением силы. В определенный момент тот попытался проникнуть в здание с пистолетом, но был задержан. На входе он устроил истерику и спрашивал, как ему говорить о произошедшем сыну.

«Я не хотел»

«112» пишет, что убийцу зовут Константин Топоров. Начальница неоднократно ловила его на различных нарушениях и штрафовала. В итоге женщина решила уволить сотрудника.

После задержания Топоров осознал, что натворил. В полицейской машине он рыдал и повторял, что не думал убивать экс-начальницу.

«Я не хотел, чтобы так получилось», — говорил мужчина.

Известно, что на месте осталась припаркованной иномарка Топорова, на которой он приехал в отделение банка.

Никто не бросился спасать

Сотрудница цветочного магазина рассказала MSK1.RU, что все сотрудники выбежали из отделения банка.

«Выбежали все сотрудники. Там пусто, они в окна заглядывают, но внутрь никто не заходит. Столько народу, клиенты — да они бы в секунды скрутили этого человека. А они выбежали и его одного там оставили. Сначала приехала скорая, потом полиция. Они туда заскочили с автоматами, в бронежилетах и касках. Он [преступник], кажется, сначала забаррикадировался. Потом его вывели и запихнули в машину», — рассказала продавец.

