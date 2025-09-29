Ножом по гениталиям: педофил из «Диснея» платил за насилие над детьми

Четверть века проведет в тюрьме мультипликатор студий Pixar и Disney Бухалем Бушиба. Его обвинили в заказе сотен эротических шоу с участием несовершеннолетних, некоторым из которых было всего два года. NEWS.ru рассказывает историю опального педофила.

До 500 жертв

Судебный процесс над Бухалемом Бушибой проходил с 29 по 31 октября 2024 года в Парижском суде присяжных, что нетипично для дел, касающихся половой неприкосновенности несовершеннолетних. Тогда мужчине было 59 лет. На стороне обвинения выступал прокурор Филипп Курруа.

Следствием было установлено, что в период с февраля 2012 года по сентябрь 2021 года обвиняемый заказывал секс-шоу с участием несовершеннолетних из Филиппин. Транслировались они через веб-камеру и через такие приложения, как WhatsApp и Skype.

«Онлайн-заказы размещались за тысячи километров, словно на товары повседневного спроса. Жертвами стали дети, чьи имена и лица нам неизвестны. Этим детям было меньше 10 лет, а некоторые совсем маленькие — от двух до трех лет», — заявлял Филипп Курруа на суде.

Всего от действий дизайнера пострадали порядка 500 детей. При этом в 2014 году мужчина уже был судим за попытку надругательства над дочерью своей сожительницы, пишет France Info.

Присяжным показали переписку

На второй день судебного разбирательства судья Марез Абасси вывел на экраны перед присяжными переписку подсудимого в WhatsApp с его контактами на Филиппинах. На экране демонстрировались грубые, крайне директивные тексты, которые подсудимый давал женщинам с Филиппин, организовавшим секс-шоу, за которые он платил от €20 (1949 рублей) до €100 (9750 рублей).

Всего за девять лет мультипликатор потратил не менее €50 000 (4,875 млн рублей). На допросе в 2021 году он утверждал, что были и другие траты. Некоторые суммы, с его слов, он передавал семьям, чтобы помочь им купить продукты и оплатить образование для детей.

Прокурор настаивал, что таким образом педофил пытается преуменьшить свое деструктивное влияние.

«Я требовал пыток»

В тот же день судья представил присяжным примеры видеофайлов и фото, которые подсудимый заказывал у филиппинок. Сам Бушиба признавался, что требовал от матерей жесткого контента с их детьми.

«Я просил матерей раздвинуть ноги их детей. <...> Также я требовал пыток, но я тут же выключал камеру, поскольку мне становилось противно. Затем я отдавал деньги», — говорил мужчина в суде.

Судья подробно рассказал о том, какие медиафайлы пришлось изучить следствию. Например, в одном из роликов женщина подносила к гениталиям ребенка лезвие ножа. Позже на теле девочки мать разрезала куриное мясо.

«Чувствует себя менее виновным»

В первый день суда был также вызван глава отдела по борьбе с интернет-преступлениями при Управлении по защите несовершеннолетних, чтобы разъяснить суду методы работы преступников, которые теперь используют прямые трансляции для совершения своих злодеяний.

«Все устроено так, чтобы сценарии, требуемые растлителями, были постановочными. Насилие совершает кто-то из родственников по просьбе растлителя. Из-за разницы во времени с Филиппинами детей могут будить среди ночи, переодевать для представления. Иногда ребенка даже подбирают на улице. Для растлителя стоимость услуг ниже — не нужно ехать на Филиппины! — а выгода для посредника и семьи максимальна. За своей ширмой растлитель малолетних чувствует себя защищенным. Он чувствует себя менее виноватым, чувствуя себя добрым дарителем», — объяснила представительница организации.

Мультипликатор-садист

Психиатр, который обследовал Бушибу, поставил ему диагноз — педофильское и садомазохистское сексуальное отклонение.

Эксперту не удалось установить связь между возможными детскими травмами, упомянутыми в истории жизни Бухалема Бушибы в начале судебного разбирательства, и фактами, в которых его обвиняют.

После продолжительного обсуждения присяжные, следуя доводам генерального прокурора, приговорили Бухалема Бушибу к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в течение двух третей срока.

«Жертвы страдали, психологически и физически, ими манипулировали взрослые. К сожалению, они все еще жертвы, не понимающие, почему раздеваются перед камерой. Я не знаю, как они вырастут, как будут вспоминать свое детство, если у них не будет тяжелой травмы, ужасной жизни без денег, без поддержки. <...> Я осознаю все, что я сделал. Мы должны защищать детей. Я прошу прощения у жертв», — сказал Бушиба в заключительном слове перед приговором и разрыдался.

