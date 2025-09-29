Годами скрывали труп ребенка-инвалида: «черных опекунов» поймали в Саратове

В Саратовской области семье недобросовестных опекунов удавалось несколько лет скрывать тот факт, что они убили одного из детей. Теперь в деле разбираются следователи местного управления СКР. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Увезла в Балаково и убила

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Саратовской области и ее 35-летнего сына. Они обвиняются в убийстве усыновленного ребенка с инвалидностью и систематическом истязании трех опекаемых детей.

По данным следствия, с 2015 по 2025 год обвиняемые оформили опеку над четырьмя детьми. Все это время они избивали их, прикрываясь воспитательными мерами.

В период с 2019 по 2021 год фигурантка увезла в город Балаково малолетнего ребенка с инвалидностью, где расправилась с ним. Следствию теперь предстоит выяснить, когда именно был убит мальчик. О местоположении тела в пресс-службе СКР не сообщали.

Органы опеки не проверяли семью

Факт пропажи малыша выявили не сразу. Органы опеки долго в необходимые сроки не проверяли семейство. Позднее женщина, которую отстранили от опекунства, попыталась скрыться, но ее задержали.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Факт убийства ребенка длительное время оставался неизвестным, в том числе по причине того, что должностные лица органов опеки и попечительства не проводили плановых проверок условий проживания детей в установленные законом сроки, что не позволило своевременно выявить угрозу их жизни и здоровью. Лишь в феврале 2025 года женщина была отстранена от исполнения обязанностей опекуна, был установлен факт исчезновения малолетнего, после чего обвиняемая скрылась», — рассказали в СКР.

Известно, что под опекой у семейства находились мальчик 2010 года рождения, 13-летняя девочка, девятилетний мальчик, а также самая ранняя подопечная — 23-летняя девушка. В семье она появилась еще в 2015 году. Убит был девятилетний мальчик.

Уголовное разбирательство ведется по статьям об истязании несовершеннолетних и убийстве малолетнего.

Бастрыкин затребовал доклад

Также возбуждено уголовное дело о халатности. Сотрудники органов опеки ответят за неисполнение своих обязанностей, из-за чего злоумышленникам удалось скрывать факт убийства ребенка годами.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах.

