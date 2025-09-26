Пытался проникнуть до крови: кузен-растлитель с 4 лет насиловал сестренку

Сибирячка Мирослава в 30 лет решилась рассказать психологу Татьяне Зайцевой в шоу «Несломленные», как прожила практически все детство, ощущая на себе домогательства кузена-растлителя. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Отправил под кровать за джойстиком

Мирослава — уроженка Восточной Сибири, родилась в 90-х годах в городе у границы с Китаем в семье военнослужащего. Семья была полная — мама, папа, а когда девочка училась в начальной школе, родился ее младший брат.

Кроме того, родители тесно общались с родственниками со стороны отца. Часто Мирославу оставляли под присмотром двоюродного брата Андрея (имя изменено). Разница между ними была примерно 10 лет.

Девушка вспоминает, что уже примерно в возрасте четырех-пяти лет происходили первые факты домогательств со стороны Андрея.

«У него была маленькая комнатка, там стояла Dendy. Он меня часто к себе звал, показывал, как играет. И тогда же подпихивал журналы эротического характера. Пытался объяснить, что там делают. Потом он закинул джойстик под кровать и сказал — залезь, вытащи. Я полезла ему вытаскивать. Я под кровать, а он с меня, оп, шорты стянул», — рассказывает Мирослава.

По ее воспоминаниям, она вцепилась в джойстик так сильно, что, будь у нее больше сил, она бы его разломила пополам.

Не может сосчитать акты насилия

Мирослава вспоминает, что Андрей всегда был очень скрытным в отношениях с семьей и не стремился к общению с окружающими. Спустя годы она полагает, что у кузена недиагностированное расстройство аутистического спектра. При этом она отмечала, что в беседах с ней Андрей всегда был очень убедителен. В том числе свои акты растления он характеризовал как любовь.

«Пробирался в мозги, и у меня все сложилось таким образом, что и правда, почему я должна где-то возникать, почему я должна кому-то рассказывать. Как будто бы ничего плохого-то не происходит. Вот у мамы с папой отношения, значит, здесь они тоже есть. Как бы это нормально. А то, что между братом и сестрой этого нельзя делать, мне никто не объяснял», — рассказывает Мирослава.

Никто, по словам девушки, и подумать не мог, что с ней вытворяет брат. Для родственников он был хоть и нелюдимым, но очень добрым юношей — очень любил животных и был дружелюбен с детьми. Но вспомнить точное число актов насилия над собой Мирослава не может — их было очень много.

«Подойдешь — я возьму острый предмет»

Девушка рассказывает, что неоднократно Андрей пытался проникнуть в нее, что было невозможно из-за анатомических различий.

«Он пытался это сделать, но бог его наградил не там, где нужно. Мне было очень больно, то есть до крови. Я не могла, я кричала. А если я крикну, услышит мать — прибежит и отшлепает его, меня отшлепает. Он пытался, но у него ни разу не вышло», — рассказывает Мирослава.

Насилие продолжалось до подросткового возраста, вспоминает Мирослава. Тогда она уже начала понимать, что происходящее с ней — сексуальное насилие. В итоге она сама дала ему отпор.

«И в какой-то момент пришло вот это осознание, то, что так происходить больше не может. Это было 13–16 лет. Я ему сказала, чтобы он ко мне вообще не подходил, иначе я возьму какой-нибудь острый предмет и просто с ним что-нибудь сделаю. Он сказал: „Почему ты так себя ведешь? Я же тебя люблю“. Я опять повторила: „Подойдешь, и это будет последнее, что ты сделаешь в твоей жизни“. Все, он перестал после этого подходить», — вспоминает девушка.

Брат дрожит, когда его вспоминает

Когда ведущая спросила у Мирославы, винит ли она свою мать в том, что она не заметила происходящего над дочерью насилия, та однозначно ответила «нет». Хотя ей и кажется странным, что в каких-то моментах домогательства кузена были слишком очевидными.

«Он ко мне даже начинал лезть, когда мы находились в нашем доме, когда у нас там застолья какие-то шли. Например, я там иду к себе в комнату рисовать. Он ко мне сзади подходит, спускает с меня трусы и начинает все свои действия совершать», — вспоминает Мирослава.

Маме о произошедшем она так и не рассказала, но рассказала младшему брату. Его реакция повергла девушку в шок.

«Я позвонила и сказала ему. А он мне в ответ говорит: „Я тоже как будто бы что-то помню. Когда я вспоминаю этого человека, у меня тело начинает дрожать“. И у меня тоже пошла вот эта вспышка навязчивых мыслей: ладно меня [насиловал], но если брата, а если там какая-то девочка сейчас есть и он к ней лезет. Но я об этом не узнавала. Видимо, не хочу расстраиваться и опять впадать в состояние это», — заключает Мирослава.

