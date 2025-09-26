Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:13

Затратная борьба с педофилом: жертве растлителя не оплатят услуги психолога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бывшая воспитанница тренера по спортивному рок-н-роллу Андрея Хороших Анастасия Леонова не смогла отсудить у своего насильника деньги за адвоката и за услуги психолога. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах в деле титулованного растлителя.

«Учил целоваться»

Анастасия Леонова — тренер по спортивному рок-н-роллу, которая подала в суд на своего бывшего наставника Андрея Хороших в Ростове-на-Дону. Он домогался девочки с восьмилетнего возраста.

«Он сразу начал общение со мной в качестве молодого человека. Сначала очень аккуратные движения с комплиментами. Потом погладить, аккуратно провести по волосам, сделать какие-то приятные комментарии моей внешности. Он начал приносить мне порно, CD-диски с разными видео. Сказал, что там видео, которое нужно посмотреть наедине. Маме ни в коем случае с папой не показывать. Рассказывал, как мастурбировать. Параллельно он учил меня целоваться», — вспоминала Леонова в интервью Ксении Собчак.

Спортсменка занималась в центре «Андрей» с 2004 по 2012 год. Параллельно с этим мужчина растлевал и других девочек, но все они согласились выступить в суде лишь в качестве свидетелей.

Против Хороших в том числе свидетельствовала его бывшая супруга Татьяна Чибизова. Она помогала ему вести занятия и замечала странное отношение мужа к несовершеннолетним девочкам.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Адвокат и психолог за свой счет

Уголовное преследование в отношении Хороших было прекращено в январе этого года по трем основаниям: непричастность подозреваемого к совершению преступления по одному из обвинений, отсутствие состава преступления по другому и истечение сроков давности по третьей статье. Мужчина на свободе.

Ранее Леонова выиграла гражданский иск. Суд приговорил Андрея Хороших к выплате 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 957 тысяч рублей в порядке возмещения ущерба, причиненного уголовным преступлением. На это решение Хороших подал апелляцию.

25 сентября в Ростовском областном суде девушке скостили часть компенсации.

«Моральная компенсация в полном объеме оставлена, которую назначил предыдущий суд. По материальному ущербу здесь есть вопросы. Сумму отменили не только на психолога, но и на адвоката. То есть областной суд считает, что я должна была в уголовном деле присутствовать без адвоката», — недоумевает Леонова.

Потерпевшая думает, что сможет оспорить решение по компенсации затрат на адвоката, но не психолога.

«Если позицию по психологу еще как-то можно понять (якобы нужно обращаться в районные поликлиники за бесплатной помощью или помогать себе самой), то решение об отмене оплаты адвоката – странное, по сути это отмена моего права на защиту», — написала Леонова в своем канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При этом решением суда девушка осталась довольна, поскольку очередная инстанция признала вину Хороших.

Поговорили с родителями о педофилии

Параллельно Леонова пытается добиться статуса нон грата для своего бывшего наставника в сфере тренерства. После начала разбирательств Хороших продолжал работать с детьми и судил спортивные мероприятия.

С подачи Леоновой по организациям, состоящим в Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, подняли тему педофилии. 24 сентября об этом говорили на родительском собрании в Zoom.

«О рок-н-ролле речи не шло в принципе, а о теме педофилии — лишь в контексте разосланных в феврале методических рекомендаций. Но главное, что родители всем довольны», — написала Леонова.

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
дети
спортсмены
танцы
суды
растление
изнасилования
насилие
сексуализированное насилие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
