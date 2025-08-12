«Засунул пятерню и лизал ухо»: как тренер по танцам растлевал своих учениц

В Ростовской области тренер по акробатическому рок-н-роллу Андрей Хороших избежал наказания за надругательство над своими воспитанницами из-за истечения срока давности преступлений. Но при этом суд признал его виновным в злодеяниях на почве половой неприкосновенности детей. В интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» экс-воспитанницы рассказали, как мужчина домогался их, а бывшая супруга подтвердила их показания. NEWS.ru рассказывает о новых эпизодах этой истории.

Дети просили не пускать тренера в душевую

Экс-супруга Хороших Татьяна Чибизова рассказывает, что была уверена: ее муж занимается сексом с несовершеннолетними подопечными, но не могла поймать его за руку. В интервью «Осторожно: Собчак» она призналась, что однажды на соревнованиях в городе Батайске повздорила с одной из воспитанниц, которых подозревала в связи с Хороших.

«В силу, наверное, усталости — все равно это так затратно энергетически, эмоционально, все эти соревнования, они проходят долго — я ее оскорбила, назвав шлюхой. Ну конечно, были слезы, конечно, звонок маме. Мама позвонила мне. Я пыталась донести маме, чтобы она посмотрела, какой Настя образ жизни ведет, что у нее отношения, что, может быть, стоит присмотреться, прислушаться», — делится Татьяна Чибизова.

Она отмечает, что в работе мужчина всегда был тираном. Никто из участников коллектива не смел ему перечить, все его боялись. Спустя годы Чибизова свидетельствовала в суде на стороне обвинения. В том числе она рассказывает о случае, когда на сборах дети попросили не подпускать к ним Хороших во время водных процедур.

«Дети стоят вдоль стены, все с полотенцами в обнимку, стоят с испуганными глазами: „Искупайте нас, пожалуйста. Только не Андрей Васильевич“. — „Почему не Андрей Васильевич?“ — „Нет, только не Андрей Васильевич, он очень нас быстро моет. Он грубо моет, он везде залазит, все трогает и туда поливает душем“. Ну понятно куда», — рассказывает Чибизова.

Андрей Хороших Фото: vk.com/id7377642

Заставили извиниться перед педофилом

Экс-воспитанница Хороших Людмила Гадарова вспоминает в интервью, как однажды на крупных сборах с другими командами на Гребном канале в Москве одна из девочек смогла дать отпор тренеру.

«Представляете, огромный зал, в котором, ну, около 100 человек спортсменов точно плюс другой клуб, другие спортсмены. И она публично при всех посылает его [к черту]. Просто встает, разворачивается и уходит с тренировки», — рассказывает Гадарова.

Экс-супруга Хороших Чибизова подтверждает, что такая история имела место. С ее слов, тренер шептал девочке лет 10 на ухо всякие скабрезности.

«Он ей там залез вообще всей пятерней, лизал ей ухо, шептал, [мол], балуешься ли ты душем; если еще не балуешься — попробуй; что ты будешь испытывать, расскажешь мне на следующей тренировке. С полным погружением туда всех своих взрослых рук, ну, и большие пальцы на зоне паховой. Девочка дала отпор, грубый отпор. Она не стала сидеть и терпеть, она подскочила, выбежала из тренировочного зала разъяренная, убежала. Вернулась через какое-то время, взяла себя в руки, тренировку продолжила», — рассказывает Чибизова.

При этом Гадарова отмечает, что эту девочку «прогнули» и заставили публично извиниться перед тренером, который домогался ее. На стороне взрослого мужчины оказались родители юной спортсменки.

«Есть жертва — маньяк найдется»

Мирослава Никонова, которая отзанималась в центре «Андрей» четыре года, рассказывает, что Хороших не ограничивался форматом тет-а-тет. Иногда, по ее словам, тренер звал младших девочек смотреть на то, как он занимается сексом с более старшими воспитанницами.

Сейчас девушка особенно нелестно отзывается о своей матери, которая не только не поддержала ее в баталиях с тренером, но и осудила за то, что она публично решила рассказать о пережитом насилии.

Андрей Хороших Фото: vk.com/id7377642

«Мне плохо, понимаете? Я не могу вообще это слушать. Все эти грязные трусы, рука между ног. Мне плохо, я не могу во все это вникать. Ну было и было. Сделай с этим что-то, ходи по психологам, занимайся собой. Я свято верю в то, что, если есть жертва, насильник найдется. Это склад характера изначально», — говорит мать изнасилованной в начальной школе девочки.

Читайте также:

Насиловал на балетных перилах: тренера-педофила оставили на свободе

Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой

«Кивал на пах, но я не понимала»: школьница стала жертвой банды педофилов