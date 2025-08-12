Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:55

Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россиянка по имени Александра анонимно рассказала фонду «Тебе поверят» историю, как в детстве в гостях ее изнасиловал начальник мамы и папы. В своих откровениях женщина объясняет, почему теперь неохотно отвечает на звонки от родителей. NEWS.ru рассказывает историю Александры.

«Губы с запахом коньяка»

Саша стала жертвой педофила в пятилетнем возрасте, когда вместе с мамой и папой пришла в гости к их начальнику. Сейчас женщина вспоминает, что начальник дядя Юра очень сильно ее любил.

«Он был единственным, кто меня любил в детстве. Кто защищал. Кто жарил картошку тонкую, как чипсы, — целую сковородку для меня одной», — вспоминает Александра.

За всей этой любовью скрывалось сексуальное насилие, которое дядя Юра неоднократно совершал, закрываясь в темной комнате с маленькой Сашей. В злополучный день, когда родители оказались рядом, мужчина впервые попросил никому не рассказывать о том, что он делал с девочкой.

«Пальцы с запахом „Беломора“, губы с запахом коньяка того 60-летнего мужика у меня во всех местах. Когда дядя Юра сказал: „Только родителям не говори“, я поняла, что то, что он регулярно делал со мной в той темной комнате, — неправильно. Боль и стыд превратились в страх. Выбежала на свет, в соседней комнате были папа, мама и спасение. Я сильно плакала, рассказала все. Мы сразу засобирались домой», — вспоминает события того вечера Александра.

«Дядя Юра занимал важный пост»

Как вспоминает Александра, родители поверили дочери, но решили никак не решать этот вопрос, опасаясь того, что разбирательства разрушат их жизнь.

«Папа и мама держали меня за руки и думали. И говорили. Что им сейчас делать? И они решили, что я все придумываю. Хотя знали, что говорю правду. Дядя Юра занимал важный пост в нашем маленьком городишке, они же не дураки так рвать связи. Я же жива. И эта новость, эти разбирательства сломали бы им жизнь. Сломали бы образ идеальной ячейки общества, семьи инженеров с тремя детьми. Да и весь уклад. Суды, милиция — это страшно и неприятно», — объясняет логику своих родителей Александра.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Более того, Сашу выпороли и поставили в угол, чтобы закрепить такое положение вещей. Вместе с тем упрекнули в том, что девочка не помогает родителям на даче.

Дядя Юра умер через два года, когда Саша пошла во второй класс. О смерти стало известно 1 сентября. Мужчину уволили, и у него не выдержало сердце. Саше было очень жалко дядю Юру.

Несколько попыток суицида до 12 лет

Сейчас Александра признается, что до сих пор о ее истории из детства не знает никто из близких. Даже муж и психиатр, у которого она наблюдается из-за депрессии. Но эта история прочно укоренилась в ее отношении к родителям.

«Если бы мои родители знали, что такое любить ребенка и давать ему тепло… Если бы они знали, что такое сексуализированное насилие и как оно влияет на ребенка, все бы по-другому сложилось. Они бы меня защитили. Я бы выросла и брала трубку, когда они звонят», — признается Александра.

Женщина рассказывает, что уже в ранней школе страдала от ментальных расстройств. У нее было несколько попыток суицида, но всякий раз ее успевали спасти. Только к 12 годам она научилась справляться с этим стрессом и теперь не хочет, чтобы другие дети переживали подобное. Поэтому она призывает не только наказывать насильников, но и менять отношение родителей к этой теме.

Читайте также:

«Кивал на пах, но я не понимала»: школьница стала жертвой банды педофилов

Усадьба педофила: православный поэт заставлял девочек играть в Гюльчатай

Загубленное детство в руках хищника: тренер-педофил гуляет на свободе

педофилы
педофилия
растление
дети
происшествия
криминал
Россия
родители
изнасилования
сексуализированное насилие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Похороны голого бойца СВО с мешком на голове привели к громкому скандалу
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
В Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.