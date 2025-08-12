Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой

Россиянка по имени Александра анонимно рассказала фонду «Тебе поверят» историю, как в детстве в гостях ее изнасиловал начальник мамы и папы. В своих откровениях женщина объясняет, почему теперь неохотно отвечает на звонки от родителей. NEWS.ru рассказывает историю Александры.

«Губы с запахом коньяка»

Саша стала жертвой педофила в пятилетнем возрасте, когда вместе с мамой и папой пришла в гости к их начальнику. Сейчас женщина вспоминает, что начальник дядя Юра очень сильно ее любил.

«Он был единственным, кто меня любил в детстве. Кто защищал. Кто жарил картошку тонкую, как чипсы, — целую сковородку для меня одной», — вспоминает Александра.

За всей этой любовью скрывалось сексуальное насилие, которое дядя Юра неоднократно совершал, закрываясь в темной комнате с маленькой Сашей. В злополучный день, когда родители оказались рядом, мужчина впервые попросил никому не рассказывать о том, что он делал с девочкой.

«Пальцы с запахом „Беломора“, губы с запахом коньяка того 60-летнего мужика у меня во всех местах. Когда дядя Юра сказал: „Только родителям не говори“, я поняла, что то, что он регулярно делал со мной в той темной комнате, — неправильно. Боль и стыд превратились в страх. Выбежала на свет, в соседней комнате были папа, мама и спасение. Я сильно плакала, рассказала все. Мы сразу засобирались домой», — вспоминает события того вечера Александра.

«Дядя Юра занимал важный пост»

Как вспоминает Александра, родители поверили дочери, но решили никак не решать этот вопрос, опасаясь того, что разбирательства разрушат их жизнь.

«Папа и мама держали меня за руки и думали. И говорили. Что им сейчас делать? И они решили, что я все придумываю. Хотя знали, что говорю правду. Дядя Юра занимал важный пост в нашем маленьком городишке, они же не дураки так рвать связи. Я же жива. И эта новость, эти разбирательства сломали бы им жизнь. Сломали бы образ идеальной ячейки общества, семьи инженеров с тремя детьми. Да и весь уклад. Суды, милиция — это страшно и неприятно», — объясняет логику своих родителей Александра.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Более того, Сашу выпороли и поставили в угол, чтобы закрепить такое положение вещей. Вместе с тем упрекнули в том, что девочка не помогает родителям на даче.

Дядя Юра умер через два года, когда Саша пошла во второй класс. О смерти стало известно 1 сентября. Мужчину уволили, и у него не выдержало сердце. Саше было очень жалко дядю Юру.

Несколько попыток суицида до 12 лет

Сейчас Александра признается, что до сих пор о ее истории из детства не знает никто из близких. Даже муж и психиатр, у которого она наблюдается из-за депрессии. Но эта история прочно укоренилась в ее отношении к родителям.

«Если бы мои родители знали, что такое любить ребенка и давать ему тепло… Если бы они знали, что такое сексуализированное насилие и как оно влияет на ребенка, все бы по-другому сложилось. Они бы меня защитили. Я бы выросла и брала трубку, когда они звонят», — признается Александра.

Женщина рассказывает, что уже в ранней школе страдала от ментальных расстройств. У нее было несколько попыток суицида, но всякий раз ее успевали спасти. Только к 12 годам она научилась справляться с этим стрессом и теперь не хочет, чтобы другие дети переживали подобное. Поэтому она призывает не только наказывать насильников, но и менять отношение родителей к этой теме.

Читайте также:

«Кивал на пах, но я не понимала»: школьница стала жертвой банды педофилов

Усадьба педофила: православный поэт заставлял девочек играть в Гюльчатай

Загубленное детство в руках хищника: тренер-педофил гуляет на свободе