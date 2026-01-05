Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 13:10

Пожилой американец годами насиловал собственную внучку

В США 68-летний мужчина ответит перед судом за совращение внучки

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция США арестовала 68-летнего мужчину после того, как его 17-летняя внучка заявила, что подвергалась сексуальному насилию с 10 лет, передает Charlotte Alerts. Девушка обратилась в органы в июне прошлого года, рассказав, что родственник принуждал ее к действиям сексуального характера несколько раз в неделю.

Обвиняемый скрывал порнографические материалы с участием внучки в своем кабинете и запрещал другим членам семьи входить в него. В ходе следствия полицейские обнаружили в телефоне подозреваемого компрометирующие снимки. Мужчина попытался удалить файлы, однако экспертам удалось восстановить их.

Несмотря на попытки обвиняемого изменить показания и заявить о прекращении общения с пострадавшей, собранная доказательная база подтвердила систематический характер преступлений, включая производство непристойных видео с участием несовершеннолетней. Американцу предъявлено 16 официальных обвинений, половина из которых касается совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего совершеннолетия. На данный момент мужчина взят под стражу до окончательного вынесения приговора.

Ранее в Техасе отец спас свою дочь-подростка, которую в Рождество похитил вооруженный ножом преступник. Мужчина отследил местонахождение ребенка через приложение родительского контроля и обнаружил ее в машине похитителя в лесном массиве.

