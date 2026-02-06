Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:25

Внучка Светланы Жильцовой рассказала о ее личности

Внучка Светланы Жильцовой назвала ее великим человеком

Елизавета Серебренникова Елизавета Серебренникова Фото: NEWS.ru
Внучка диктора Центрального телевидения Светланы Жильцовой Елизавета Серебренникова рассказала на церемонии прощания, что гордится своей бабушкой и считает ее великим человеком, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что телеведущая посвятила много времени семье и воспитанию внуков.

Для меня это любимая бабушка, которая воспитала и меня и мою сестру, проводила все время с нами. Она великий человек, мы все знаем о ее карьере. Мы любили слушать ее истории, но в первую очередь это была любимая бабушка, очень светлый человек, — поделилась внучка.

По словам Елизаветы, от бабушки члены семьи переняли не только жизненный опыт, но и моральный, душевный вклад. Она подчеркнула, что покойная телеведущая была примером для всех.

Нам всем многое от бабушки передалось, моральный душевный вклад. Мы безмерно гордились бабушкой, она была примером на 100%, не передать словами, какой она была человек, — сказала девушка.

Светлана Жильцова скончалась в возрасте 89 лет. Широкую известность она получила благодаря первым выпускам КВН, которые стали настоящим триумфом. Также зрители хорошо запомнили ее участие в таких популярных детских и молодежных программах, как «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки».
