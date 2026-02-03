Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 15:20

Ушла из жизни легендарный советский диктор

Умерла советская телеведущая и диктор Жильцова

Светлана Жильцова Светлана Жильцова Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости
Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова, сообщили в эфире Первого канала. Она вела такие детские передачи, как «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши», а также тележурнал «Пионер» и различные молодежные викторины.

Не стало Светланы Жильцовой, легендарного советского диктора, — отметила ведущая телеканала.

С 1963 года Жильцова была ведущей программы КВН. Именно этот проект стал ее звездным часом. В 1986 году ее пригласили вести возрожденный «Клуб веселых и находчивых», но она отказалась. В связи с этим Александр Масляков стал вести передачу сам, без соведущей.

Ранее стало известно, что сыгравшая роль матери Кевина МакКалистера в первых двух частях культовой франшизы «Один дома» актриса Кэтрин О’Хара перед смертью звонила в службу спасения. Артистку госпитализировали 30 января в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти ее.

Причина ее смерти не раскрывается. Последний раз знаменитость появилась на публике в сентябре прошлого года на церемонии вручения премии «Эмми». Актриса тогда выглядела нездоровой.

дикторы
Первый канал
спокойной ночи малыши
телепередачи
