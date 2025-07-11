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11 июля 2025 в 14:07

Ведущей «Спокойной ночи, малыши!» понадобилась помощь медиков

Baza: телеведущей Вовк потребовалась срочная помощь медиков

Ангелина Вовк Ангелина Вовк Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российской телеведущей Ангелине Вовк, известной по передачам «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши!», потребовалась срочная медицинская помощь, передает Telegram-канал Baza. К ней прибыла бригада врачей.

Согласно предоставленной информации, 82-летняя Вовк почувствовала себя плохо утром 11 июня. В настоящий момент медики уже находятся у нее дома. Они решают вопрос о госпитализации телеведущей.

Ранее журналисты сообщили, что помощь медиков также понадобилась народному артисту России режиссеру Александру Митту, который потерял сознание в своем доме в Москве. По имеющимся данным, к нему прибыли две бригады скорой помощи, которым удалось оперативно вернуть его в чувства и стабилизировать состояние. Отправляться в больницу артист не стал. Также не сообщается, что стало причиной обморока.

Позже помощник Митта Геннадий Иванов заявил, что режиссер хорошо себя чувствует. По его словам, артисту не нужна дополнительная поддержка, так как он не испытывает никаких сложностей. От предложенной Ивановым помощи Митт также отказался.

Ангелина Вовк
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