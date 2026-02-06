Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 14:50

Сын Жильцовой объяснил, почему никто из коллег не пришел на похороны

Сын Жильцовой заявил, что все коллеги артистки уже умерли

Иван Серебренников Иван Серебренников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Никто из коллег не пришел на похороны заслуженной артистки РСФСР, диктора Центрального телевидения Светланы Жильцовой, поскольку все они уже умерли, рассказал сын радиоведущей Иван Серебренников. Ее похоронили рядом с супругом Владимиром. По словам сына артистки, это семейное захоронение, которому уже 200 лет.

Это семейное захоронение 200 лет уже. Здесь похоронен дед, прадед, прапрадед. Коллеги не пришли на похороны, потому что в живых не осталось никого, — рассказал Иван.

Он добавил, что со смертью Жильцовой ушла целая эпоха. Серебренников поблагодарил всех, кто пришел проститься с заслуженной артистки РСФСР.

Маме бы это понравилось, я сам будто в детство вернулся, — отметил он.

Жильцова ушла из жизни в 89 лет. Прощание с ней началось в Москве в эту пятницу, 6 февраля. Церемония проходит в храме Святителя Николая на Рогожском кладбище столицы.

Внучка Жильцовой Елизавета Серебренникова рассказала перед ее отпеванием, что у них в семье были теплые отношения. По ее словам, родственники постоянно видели бабушку.

