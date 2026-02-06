В Москве началась церемония прощания с Жильцовой

В Москве началось прощание с заслуженной артисткой РСФСР, диктором Центрального телевидения Светланой Жильцовой, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония началась в 13:00 и проходит в храме Святителя Николая на Рогожском кладбище столицы.

Светлана Жильцова ушла из жизни в 89 лет. Она обрела популярность благодаря своим первым выпускам КВН, которые стали ее триумфом. Кроме того, телеведущая была хорошо знакома зрителям по участию в таких популярных детских и молодежных передачах, как «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки».

До этого стало известно, что причиной смерти Жильцовой стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил ее сын Иван. Подробности состояния здоровья и продолжительности болезни не разглашаются.

Также стало известно, что актер Артур Арутюнян ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его бывшая супруга. Актер прославился благодаря ролям в фильмах «Брат» и «Гений», а также в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Его дебют в кинематографе состоялся в начале 1990-х годов.