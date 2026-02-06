Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:48

Умер актер из фильма «Брат» и «Улицы разбитых фонарей»

Актер Артур Арутюнян скончался на 69 году жизни

Актер Артур Арутюнян скончался в возрасте 68 лет, сообщила его бывшая супруга Валентина Коновалова на портале Кино-театр.ру. Арутюнян который известен по ролям в фильмах «Брат» и «Гений», сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других.

Артур Арутюнян умер сегодня вечером, 5 февраля 2026 года, — написала Коновалова.

Его дебют в кинематографе состоялся в начале девяностых годов прошлого века. Широко известен благодаря исполнению роли Валета в детективной картине 1991 года «Гений». В тот же период он также снялся в картинах «Жертва для императора» и «Улыбка». Помимо этого, актер участвовал в съемках фильмов и телесериалов.

Ранее в Казахстане после тяжелой болезни скончался известный актер и заслуженный деятель республики Анатолий Креженчуков. Ему было 74 года. Креженчуков начал свою карьеру в 1973 году после окончания Института искусств имени Курмангазы. Его дебютной ролью на сцене стал Кузьма Балясников в спектакле «Сказки старого Арбата».

До этого в Армавире на 53-м году жизни скончалась актриса театра и кино Ольга Малющева. Она была известна по таким спектаклям, как «Любовь и голуби», «Свадьба Кречинского», «Женитьба», «Вишневый сад», «Женщина мечты» и другим.

