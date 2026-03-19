Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 марта 2026 года

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 марта 2026 года
В Москве стартовало локальное пыление раннецветущих деревьев. Тем временем в Европе активно пылят аллергены, наблюдаются заносы в сторону российского ЦФО. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Четверг, 19 марта, обещает быть облачным. Воздух прогреется до +9 градусов. Весь день будет дуть северо-восточный ветер.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 19 марта 2026 года

Уровень пыльцы в воздухе удерживается на планке до 1000 единиц на кубический метр. Активными аллергенами сейчас являются:

  • ольха;

  • орешник.

Признаков пробуждения березы — сокодвижения — не наблюдается.

Итак, сейчас пыльца уже представляет угрозу для хорошего самочувствия поллинозников. Поэтому следуйте рекомендациям врачей, соблюдайте аллергобыт и будьте здоровы!

Ранее мы выяснили, как облегчить симптомы аллергии.

Елизавета Макаревич
