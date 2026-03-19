Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 марта 2026 года

В Москве стартовало локальное пыление раннецветущих деревьев. Тем временем в Европе активно пылят аллергены, наблюдаются заносы в сторону российского ЦФО. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Четверг, 19 марта, обещает быть облачным. Воздух прогреется до +9 градусов. Весь день будет дуть северо-восточный ветер.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 19 марта 2026 года
Уровень пыльцы в воздухе удерживается на планке до 1000 единиц на кубический метр. Активными аллергенами сейчас являются:
ольха;
орешник.
Признаков пробуждения березы — сокодвижения — не наблюдается.
Итак, сейчас пыльца уже представляет угрозу для хорошего самочувствия поллинозников. Поэтому следуйте рекомендациям врачей, соблюдайте аллергобыт и будьте здоровы!
Ранее мы выяснили, как облегчить симптомы аллергии.