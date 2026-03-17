Автомобилистам дали советы, как защититься от аллергии за рулем Врач Кухтинова: в сезон аллергии важно обновить салонные фильтры в машину

В сезон аллергии автомобилистам рекомендуется установить качественные салонные фильтры в машину или обновить их, заявила «Авто Mail» иммунолог Наталья Кухтинова. Она отметила, что начинать готовиться к этому периоду нужно за две-четыре недели до начала цветения — уже в марте, когда активно тает снег.

Людям, склонным к воспалительным реакциям, в начале весны следует посетить аллерголога, отметила Кухтинова. Специалист детально разберется в особенностях иммунной системы пациента и подберет грамотное лечение. Врач предупредила, что водителям опасно самостоятельно принимать антигистаминные препараты. Некоторые из них могут вызвать сонливость и замедлить скорость реакции.

Иммунолог также посоветовала провести техническое обслуживание кондиционера. Она напомнила, что максимальная концентрация пыльцы наблюдается в утренние часы и сухую ветреную погоду. По возможности лучше не выходить в это время на улицу.

Ранее пульмонолог Елена Пятикова заявила, что в период обострения аллергии следует исключить из рациона продукты-аллергены. К ним относятся мед, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишня, клубника и орехи. Также немаловажно отказаться от курения и алкоголя, заключила врач.