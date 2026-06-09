В Госдуме придумали, как дополнительно защитить права автомобилистов Депутат Нилов призвал не наказывать водителей за крепления для номерных знаков

Депутат Госдумы Ярослав Нилов совместно с коллегами призвал пересмотреть ответственность за использование различных устройств на автомобильных номерах, пишет LIFE.ru. В частности, он предложил не наказывать водителей за обычные крепления для соответствующих табличек.

Сегодня серьезная административная ответственность и лишение прав грозят тем, кто использует разного рода ухищрения, чтобы скрыть номера. Но формулировки позволили привлекать к ответственности и тех, кто использует магнитные рамки, хотя магнит — исключительно крепление. Одно дело, когда намеренно используют специальные устройства — шторки, откидные рамки, отражатели или наклейки на номера. Здесь ответственность сохраняется. Другое дело — механизмы крепления, которые не позволяют во время движения скрыть номер, но становятся поводом для составления административных материалов, — подчеркнул Нилов.

По его мнению, действующую редакцию закона могут неоднозначно воспринимать. Он отметил, что инициатива предполагает уточнения к статье 12.2 КоАП РФ, согласно которым, запрещенными устройствами будут считаться только те, что позволяют скрывать, видоизменять или маскировать регистрационный знак во время движения ТС.

Ранее правительство РФ утвердило план, предусматривающий меры по ограничению эксплуатации неисправных автомобилей. В рамках этой работы МВД займется подготовкой механизма, который позволит исключать такой транспорт из дорожного движения.