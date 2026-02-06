Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 15:53

Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой

Могила Светланы Жильцовой Могила Светланы Жильцовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Рогожском кладбище Москвы проводили в последний путь первую ведущую КВН, программ «Спокойной ночи, малыши», «Веселые нотки», «Будильник» и других культовых передач советского ТВ Светлану Жильцову. Она умерла в возрасте 89 лет.

Прощание с легендой советского телевидения прошло почти в домашнем кругу родных и близких. Ее отпевали в Храме святителя Николая.

Среди деятелей телевидения никто не пришел на церемонию прощания. Траурный венок прислали телеведущий Андрей Малахов и медиаменеджер Александр Митрошенков.

«Коллеги (ее поколения) не пришли на похороны, потому что никого не осталось в живых. Эпоха ушла, не знаю, когда будет новая», — сказал NEWS.ru сын Жильцовой Иван Серебренников.

Его дочь Елизавета — внучка Светланы Алексеевны — сообщила на церемонии прощания, что гордится бабушкой и считает ее великим человеком. Она напомнила, что Жильцова ушла с телевидения в достаточно молодом возрасте (немногим за 50), посвятила себя семье и воспитанию внучек.

«Любимая бабушка, которая воспитала меня и мою сестру, проводила все время с нами. Она великий человек, мы все знаем о ее карьере. Мы любили слушать ее истории, но в первую очередь это была любимая бабушка, очень светлый человек», — сказала внучка.

Светлана Жильцова упокоилась рядом с мужем, ученым Владимиром Серебренниковым. Они были в браке 58 лет.

Кадры прощания с соведущей Александра Маслякова по играм КВН — в материале NEWS.ru.

Гроб с телом Светланы Жильцовой вносят в храм
Гроб с телом Светланы Жильцовой вносят в храм
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Елизавета Серебренникова, внучка Светланы Жильцовой
Елизавета Серебренникова, внучка Светланы Жильцовой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Гроб с телом Светланы Жильцовой
Гроб с телом Светланы Жильцовой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Близкие Светланы Жильцовой на церемонии прощания
Близкие Светланы Жильцовой на церемонии прощания
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Иван Серебренников, сын Светланы Жильцовой
Иван Серебренников, сын Светланы Жильцовой
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Близкие Светланы Жильцовой на церемонии прощания
Близкие Светланы Жильцовой на церемонии прощания
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания со Светланой Жильцовой
Церемония прощания со Светланой Жильцовой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания со Светланой Жильцовой
Церемония прощания со Светланой Жильцовой
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сын Светланы Жильцовой Иван Серебренников прощается с матерью
Сын Светланы Жильцовой Иван Серебренников прощается с матерью
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вынос гроба с телом Светланы Жильцовой
Вынос гроба с телом Светланы Жильцовой
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вынос гроба с телом Светланы Жильцовой
Вынос гроба с телом Светланы Жильцовой
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Венок от Александра Митрошенко и Андрея Малахова
Венок от Александра Митрошенко и Андрея Малахова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Могила Светланы Жильцовой
Могила Светланы Жильцовой
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила Светланы Жильцовой
Могила Светланы Жильцовой
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
телеведущие
похороны
дикторы
кладбища
церемонии прощания
Алексей Кожушкин
А. Кожушкин
Виктория Катаева
В. Катаева
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступлении Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Россиянам объяснили, почему есть снег опасно
Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве
В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.