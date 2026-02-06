Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой

На Рогожском кладбище Москвы проводили в последний путь первую ведущую КВН, программ «Спокойной ночи, малыши», «Веселые нотки», «Будильник» и других культовых передач советского ТВ Светлану Жильцову. Она умерла в возрасте 89 лет.

Прощание с легендой советского телевидения прошло почти в домашнем кругу родных и близких. Ее отпевали в Храме святителя Николая.

Среди деятелей телевидения никто не пришел на церемонию прощания. Траурный венок прислали телеведущий Андрей Малахов и медиаменеджер Александр Митрошенков.

«Коллеги (ее поколения) не пришли на похороны, потому что никого не осталось в живых. Эпоха ушла, не знаю, когда будет новая», — сказал NEWS.ru сын Жильцовой Иван Серебренников.

Его дочь Елизавета — внучка Светланы Алексеевны — сообщила на церемонии прощания, что гордится бабушкой и считает ее великим человеком. Она напомнила, что Жильцова ушла с телевидения в достаточно молодом возрасте (немногим за 50), посвятила себя семье и воспитанию внучек.

«Любимая бабушка, которая воспитала меня и мою сестру, проводила все время с нами. Она великий человек, мы все знаем о ее карьере. Мы любили слушать ее истории, но в первую очередь это была любимая бабушка, очень светлый человек», — сказала внучка.

Светлана Жильцова упокоилась рядом с мужем, ученым Владимиром Серебренниковым. Они были в браке 58 лет.

