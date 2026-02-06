Внучка Светланы Жильцовой вспомнила о последних днях бабушки

Внучка скончавшейся телеведущей Светланы Жильцовой Елизавета Серебренникова заявила перед ее отпеванием, что в семье Жильцовой были теплые отношения. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, родственники постоянно видели бабушку.

Мы постоянно видели бабушку, особенно ее сын (Иван Серебренников — NEWS.ru) , ездили к ней каждый день, были очень теплые семейные отношения, — заявила она.

Серебренникова добавила, что для нее бабушка была и остается любимым человеком, который вырастил и ее саму, и ее сестру, все свое время уделяя внукам. По ее словам, в семье знали о карьере Жильцовой как телеведущей, «слушая с удовольствием ее интересные истории».

Широкая популярность пришла к Жильцовой благодаря ведению первых выпусков популярной телепередачи КВН, ставшей для нее символом успеха. Позже она вела знаменитую музыкальную передачу «Песня года», участвовала в программах «Будильник», «Утренняя почта», «Огонек». Последние годы жизни Жильцова провела на заслуженном отдыхе, занимаясь преподавательской деятельностью в Высшей национальной школе телевидения.

Ранее сын Жильцовой Иван Серебренников сообщил, что причиной смерти его матери стало длительное заболевание. Она ушла из жизни утром 3 февраля.