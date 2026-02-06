Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 13:24

Внучка Светланы Жильцовой вспомнила о последних днях бабушки

Внучка Светланы Жильцовой рассказала, что семья постоянно навещала ведущую

Елизавета Серебренникова Елизавета Серебренникова Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Внучка скончавшейся телеведущей Светланы Жильцовой Елизавета Серебренникова заявила перед ее отпеванием, что в семье Жильцовой были теплые отношения. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, родственники постоянно видели бабушку.

Мы постоянно видели бабушку, особенно ее сын (Иван Серебренников — NEWS.ru) , ездили к ней каждый день, были очень теплые семейные отношения, — заявила она.

Серебренникова добавила, что для нее бабушка была и остается любимым человеком, который вырастил и ее саму, и ее сестру, все свое время уделяя внукам. По ее словам, в семье знали о карьере Жильцовой как телеведущей, «слушая с удовольствием ее интересные истории».

Широкая популярность пришла к Жильцовой благодаря ведению первых выпусков популярной телепередачи КВН, ставшей для нее символом успеха. Позже она вела знаменитую музыкальную передачу «Песня года», участвовала в программах «Будильник», «Утренняя почта», «Огонек». Последние годы жизни Жильцова провела на заслуженном отдыхе, занимаясь преподавательской деятельностью в Высшей национальной школе телевидения.

Ранее сын Жильцовой Иван Серебренников сообщил, что причиной смерти его матери стало длительное заболевание. Она ушла из жизни утром 3 февраля.

похороны
артисты
родственники
телевещание
Александр Чеков
А. Чеков
Виктория Катаева
В. Катаева
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как начать заниматься спортом без стресса
Коллеги Жильцовой проигнорировали церемонию прощания с диктором
Раскрыто количество погибших в результате взрыва в пакистанской мечети
Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода
Французский экс-министр оказался в центре скандала из-за связей с Эпштейном
Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев
Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры
Хакеры вновь атаковали сайт движения Медведчука
Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости
Политолог раскрыл судьбу Стармера из-за скандала вокруг файлов Эпштейна
Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности
Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ
IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера
Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео
Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ
Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ
Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»
Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров
Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.