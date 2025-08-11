Загубленное детство в руках хищника: тренер-педофил гуляет на свободе

В Ростовской области завершилось рассмотрение дела в отношении тренера по акробатическому рок-н-роллу Андрея Хороших. Экс-воспитанница Анастасия Леонова обвинила его в педофилии. Она и ее коллеги рассказали в интервью Ксении Собчак, что наставник растлевал их с возраста младшей школы. NEWS.ru рассказывает истории спортсменок.

«Я слышала, что он спит с девочкой»

Людмила Гадарова тренировалась в клубе «Андрей» с 2001 по 2010 год. По ее словам, уже с первых дней ей было известно, что тренер «пристает к девочкам».

«Я с первого дня знала, что это происходит. Как только я влилась в коллектив, я уже слышала истории о том, что он спит с девочкой, но этой девочке на тот момент было лет 15–16. Здраво оценить разницу в возрасте у меня не было возможности, просто это было очень смешно. Для меня как будто какие-то придуманные истории», — рассказывает ученица Хороших.

«Чтобы другие не сосали в восемь лет»

Мирослава Никонова училась в студии Хороших с 1999 по 2003 год. Она подвергалась насилию со стороны тренера уже в возрасте 7–8 лет. Девушка признается, что из-за Хороших она ненавидела садиться на шпагат.

«Я ненавидела прямой шпагат. Он пальцы совал. Вместо того чтобы просто тянуть, он прям [трогал за гениталии], чтобы узнать, сколько осталось до пола. В восемь лет у нас уже были оральные ласки», — рассказывает Мирослава.

Девушка рассказывает, что мужчина часто растлевал девочек. В ее случае он принес распечатанный комикс эротического содержания и велел изучить наедине с собой.

«Спрашивал, ты знаешь, что такое секс? Я говорю, я только знаю, что такое six по-английски — шесть. Он принес мне, грубо говоря, эротику, но распечатанную на бумажках», — вспоминает Мирослава.

Эти распечатки девочка спрятала в стопке с папиными журналами. Но вскоре их обнаружила мама и начала избивать отца этой стопкой, называя извращенцем. Маленькая Мирослава тут же вступилась за папу — сказала, что это ее комиксы, и соврала, будто нашла их случайно под лестницей в подъезде.

«Прихожу на тренировку, рассказываю это все Васильичу. И он так испугался: „Ты не сказала, что это я отдал?“ Я говорю, что нет, я вот так сказала. Он говорит: „Фух, молодец“. Ну типа то, что я его не сдала», — вспоминает девушка.

Уже в период с 8 до 10 лет тренер, по словам Мирославы, пытался изнасиловать ее в танцевальном классе, но не мог войти во влагалище из-за физиологии ребенка.

«Он меня поставил на перила балетные. Он начинал в меня входить. Ну, естественно, входить он не мог. У меня все маленькое, я ребенок. Но он никогда не заставлял. Он все делал четенько. Он просил меня, чтобы я дома разрабатывала это пальцами либо огурец вставляла», — рассказывает Мирослава.

При этом девушка признается, что очень долго не решалась открыто заявить о пережитом насилии. Мирослава вспоминает, что доверила эту историю своему первому мужу, после чего тот неоднократно упрекал ее этим и называл «восьмилетней шлюхой».

«Вы понимаете, это ведь про стыд. Мне говорили: „Как ты будешь рассказывать на всю страну, что ты сосала в восемь лет?“ А вот так! Для того, чтобы не сосали другие в восемь лет. Когда я сюда ехала, знали только близкие. Мне все сказали: „Зачем тебе это нужно?“ Никто даже не задумывался о том, что мне станет легче — раз. Это поможет другим детям — два. То есть все боятся, всем стыдно», — говорит Мирослава.

«Пойдем сходим в тренерскую»

Анастасия Леонова — инициатор возбуждения уголовного дела. Другие девушки выступали в деле в качестве свидетелей. Анастасия обучалась в спортивном клубе «Андрей» с 2004 по 2012 год.

«Он сразу начал общение со мной в качестве молодого человека. Сначала очень аккуратные движения с комплиментами. Потом погладить, аккуратно провести по волосам, сделать какие-то приятные комментарии моей внешности. Он начал приносить мне порно, CD-диски с разными видео. Сказал, что там видео, которое нужно посмотреть наедине. Маме ни в коем случае с папой не показывать. Рассказывал, как мастурбировать. Параллельно он учил меня целоваться», — вспоминает Леонова.

Бывшая жена Хороших Татьяна Чибизова вспоминает, что именно с Настей Леоновой ее экс-супруг часто отлучался надолго.

«Очень частое отлучение куда-то там, нужно отойти с Настей. „Пойдем сходим в тренерскую, принесем магнитофон“. Отлучались они на длительное время. Настя всегда возвращалась странно растрепанная», — вспоминает Чибизова.

Все героини выпуска «Осторожно: Собчак» отмечают, что именно их отцы первыми замечали неладное со стороны тренера и спрашивали дочерей, нет ли какого-то ненормального внимания со стороны Хороших к ним. Но девочки отмалчивались.

Анастасия Леонова рассказала, что ее отец на тот момент был болен и она боялась, что он просто убьет тренера, поскольку ему нечего было терять.

Сейчас Леонова поставила перед собой цель — если не лишить своего бывшего тренера свободы, то хотя бы оградить его от детей.

На сегодня она выиграла гражданский иск. Суд приговорил Андрея Хороших к выплате 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 957 тысяч рублей в порядке возмещения ущерба, причиненного уголовным преступлением.

Уголовное преследование в отношении Хороших было прекращено в январе этого года по трем основаниям: непричастность подозреваемого к совершению преступления по одному из обвинений, отсутствие состава преступления по другому и истечение сроков давности. Сейчас тренер подал апелляцию к решению по гражданскому иску. От общения с журналистами он отказывается.

