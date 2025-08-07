Любил мопеды и детей: тренер по карате насиловал учеников на заброшке

В Подмосковье суд отправил в колонию местного тренера по карате. Мужчина, который учил детей боевому искусству, выбирал самых уязвимых воспитанников для удовлетворения своей похоти. NEWS.ru рассказывает об этом уголовном деле.

Приговор выслушивал с синяком

В соцсетях московской школы № 24 до сих пор можно найти фотографии тренера по карате Виталия Шанкина, где он позирует в компании детей — победителей и участников соревнований среди юниоров. В ближайший месяц мужчина отправится из СИЗО в колонию. Суд приговорил его к 21 году строгого режима. Свой приговор мужчина выслушал за решеткой в зале суда, на его лице под левым глазом можно было заметить почерневший синяк.

«Собранные доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора 48-летнему местному жителю. Осуществлены допросы и очные ставки. Получены результаты экспертиз — судебно-медицинской и комплексной психолого-психиатрической», — заявила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Свою вину мужчина признать отказался. Но доводов против обвинения привести не смог.

Сажал на мопед и увозил на заброшку

В уголовном деле каратиста пятеро потерпевших. Все они мальчики из малоимущих семей, на момент совершения преступления им было 13–15 лет. Как рассказывает корреспондент НТВ, педофил сначала задабривал жертв, снабжая их деньгами на карманные расходы. Затем звал покататься на мопеде.

Ничего не подозревающие мальчики соглашались. А мужчина вез детей на заброшенную местность и насиловал в пустующем здании. Только пятая жертва решилась рассказать о произошедшем родителям. Начались разбирательства, которые вывели еще на четверых пострадавших.

«Вся деревня в шоке»

Шанкин первые дни скрывался от следствия в квартире у своих родителей. Знакомые спортсмена отказывались верить в то, что Шанкин может быть причастен к подобным преступлениям. До тех пор все знали его как порядочного мужчину.

«Вся деревня в шоке. Вся. Все общались с ним. Он общительный, нормальный человек. Никогда бы не подумал», — делился с журналистами житель Егорьевска.

Но коллеги мужчины в его защиту высказываться не стали.

